女子懷疑男友出軌「剪斷生殖器」丟馬桶！判刑5年定讞

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馮女搭計程車到派出所自首，警方隨即通報救護人員到場，並把馮女男友送醫急救，因男友殘餘生殖器長度僅剩1.5公分，已達毀敗生殖機能的重傷害程度，案經彰化地檢署偵結起訴。
一審審理時，馮女辯稱犯案動機與感情問題引發的精神障礙有關，主張行為時因精神障礙或其他心智缺陷，不能辨識行為違法，責任能力有所欠缺，但未被法官採信。
一審指出，馮女犯重傷害罪，事證明確，考量馮女主動到派出所向警方告知犯罪事實及經過，使男友即時送醫急救而減少損害擴大，符合自首規定得減刑。
合議庭認為，馮女未以理性態度與男友和平溝通，而以侵害他人身體權的方式欲給予男友教訓，手段及惡性非輕，考量馮女的生活狀況、犯罪動機等情狀，依重傷害罪判處有期徒刑5年。
案經馮女上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，一審判決無違誤，馮女上訴無理由，仍維持原判。馮女再上訴三審，最高法院認為，原審判決審酌符合的減刑要件，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1121222
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