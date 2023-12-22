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女子懷疑男友出軌「剪斷生殖器」丟馬桶！判刑5年定讞

▲越南籍馮姓女子懷疑同居男友另結新歡，將安眠藥摻入麵食給男友吃，趁男友熟睡時剪斷生殖器丟馬桶沖走。一、二審均依重傷害罪判處馮女5年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。（圖／翻攝Pxhere）
▲越南籍馮姓女子懷疑同居男友另結新歡，將安眠藥摻入麵食給男友吃，趁男友熟睡時剪斷生殖器丟馬桶沖走。一、二審均依重傷害罪判處馮女5年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。（圖／翻攝Pxhere）

中央社

（中央社記者謝幸恩台北22日電）越南籍馮姓女子懷疑同居男友另結新歡，將安眠藥摻入麵食給男友吃，趁男友熟睡時剪斷生殖器丟馬桶沖走。一、二審均依重傷害罪判處馮女5年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

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一審彰化地方法院判決指出，馮女懷疑同居男友與其他女子曖昧而心生不滿，於民國110年3月30日晚間，將安眠藥磨成粉後摻入麵食給男友吃，當天深夜待男友熟睡時，馮女持剪刀剪斷男友生殖器，再將剪斷的生殖器丟進馬桶沖掉。

馮女搭計程車到派出所自首，警方隨即通報救護人員到場，並把馮女男友送醫急救，因男友殘餘生殖器長度僅剩1.5公分，已達毀敗生殖機能的重傷害程度，案經彰化地檢署偵結起訴。

一審審理時，馮女辯稱犯案動機與感情問題引發的精神障礙有關，主張行為時因精神障礙或其他心智缺陷，不能辨識行為違法，責任能力有所欠缺，但未被法官採信。

一審指出，馮女犯重傷害罪，事證明確，考量馮女主動到派出所向警方告知犯罪事實及經過，使男友即時送醫急救而減少損害擴大，符合自首規定得減刑。

合議庭認為，馮女未以理性態度與男友和平溝通，而以侵害他人身體權的方式欲給予男友教訓，手段及惡性非輕，考量馮女的生活狀況、犯罪動機等情狀，依重傷害罪判處有期徒刑5年。

案經馮女上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，一審判決無違誤，馮女上訴無理由，仍維持原判。馮女再上訴三審，最高法院認為，原審判決審酌符合的減刑要件，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1121222

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