2024臺灣台南國際馬拉松賽事 1月7日熱鬧登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位表示，賽事起終點於都會公園，賽事路線穿梭於田園景觀，賽道寬敞並完成國際賽道認證，誠摯邀請國內外跑者共襄盛舉，體驗臺南的歷史文化與美食風情。
臺灣國際馬拉松交流協會理事長暨亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，亞盟目前有亞洲12個國家及18場國際賽事結盟，其中5場已獲得國際田徑總會的賽事認證，期待台南國際馬拉松能成為臺灣第三場、亞盟第六場的國際標準賽事，也期待未來能有更多的世界跑者來到臺南運動觀光旅遊，創造國際美好形象及地方經濟效益。
盧瑞忠指出，此次邀請獲得國策顧問紀政女士、世界超級馬拉松賽冠軍林義傑、亞洲盃田徑賽金牌也是全國越野賽之王黃文成以及亞洲馬拉松聯盟各國理事，及今年剛獲得波士頓國際馬拉松賽冠軍及奧運銀牌的李鳳柱一同參與，也因為各界好友及企業的支持，才能夠成就這場馬拉松，歡迎全國熱愛跑步的跑友揮灑熱情的汗水，盡情享受台南的特色風貌。
此外，為響應即將到來的臺南400，任何競賽組別只要比賽總名次為400倍數，即可獲得特別獎。本次賽事中間設有 9 個補給站及 4 個救護站、22支社區啦啦隊，沿途經過文華路、德糖路、崑崙路、凱旋路等，請市民朋友於賽事當日依管制人員引導行車。