黃偉晉追上許光漢「當台灣第2成功男人」！合體LE SSERAFIM圓夢
台視除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》2024年確定請到超紅女團LE SSERAFIM擔任嘉賓，讓身為鐵粉的主持人黃偉晉激動尖叫，差點把LULU（黃路梓茵）的耳膜震破，黃偉晉終於圓夢當上「台灣最成功的男人」，跟許光漢平起平坐。
記者陳雅蘭／綜合報導
《超級巨星紅白藝能大賞》每年都會請到海外來賓助陣，今年邀請到當紅女團(G)I-DLE，明年確定邀請大勢女團LE SSERAFIM來拜年，主持群LULU（黃路梓茵）、莎莎、許富凱、陳明珠、黃偉晉今（22）日在官方臉書上更跳起《UNFORGIVEN》，表示此曲就是屆時的「國際迎賓舞」，消息令粉絲嗨翻。
黃偉晉是知道LE SSERAFIM來台消息的第二位藝人，當LULU開心跟他揭曉時，黃偉晉驚訝到合不攏嘴，音量高八度大喊：「屁啦！啊～～～～～真的假的啦？不可能耶！」更現場跳起《ANTIFRAGILE》、《Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (feat. BIBI, CAMO, MIRANI)》、《UNFORGIVEN》，因為舞步忘光，他表示：「我要重練！瘋掉耶！好好好厲害好猛喔，怎麼會？台視怎麼會！我真的嚇到耶，好開心喔！真的太棒了，好幸運可以看到她們！喔天啊！LE SSERAFIM莎朗嘿唷！」
事實上，黃偉晉是LE SSERAFIM的粉絲，今年5月許光漢赴韓國宣傳《關於我和鬼變成家人的那件事》時，跟LE SSERAFIM同框挑戰《UNFORGIVEN》舞蹈，畫面讓黃偉晉羨慕不已，頻喊：「我要瘋掉！我要當許光漢！我要！」網友也稱許光漢是「台灣最成功的男人」；如今黃偉晉也能在1月27日《紅白》錄影現場圓夢，當上「台灣第2個成功的男人」。
《NOWnews今日新聞》求證台視，台視也大方明示回應：「下週二公布唷！」沒有承認也沒有否認。
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