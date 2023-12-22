寒流6°C冷爆「冬眠級棉被蓋法」曝！一堆人蓋錯　正確順序暖整夜

寒流6°C騎車凍僵！機車族通勤「1穿法」暖爆　這件被譽擋風神器

▲騎車通勤可利用「三明治穿法」來保暖，最多機車族推薦騎車可穿厚雨衣禦寒，甚至還譽為是「擋風神器」。（示意圖／shutterstock）
▲騎車通勤可利用「三明治穿法」來保暖，最多機車族推薦騎車可穿厚雨衣禦寒，甚至還譽為是「擋風神器」。（示意圖／shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

今（22）日寒流襲台，桃園楊梅更出現6.7度低溫，全台變成凍番薯。而冬天最痛苦的事莫過於騎車通勤，不只要忍受低溫，還有車速帶來的刺骨寒風。國民健康署提醒，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度。此外也可利用「三明治穿法」來保暖，而最多機車族推薦騎車可穿厚雨衣禦寒，甚至還譽為是「擋風神器」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民健康署表示，機車族在冬天應穿著保暖並具靈活度的衣物，以免影響車輛操作的精準度，最外層可選用具有防濕與防風功能等外套，同時穿戴手套及襪子等保暖四肢，也要記得穿戴圍巾及口罩等保暖頭頸部。另外，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度。 

不只如此，「三明治穿法」更是適合機車族，最內層可以選穿具吸汗功能的棉質衣物或是發熱衣，中層再搭配保暖毛衣禦寒，最外層則可選用防風、防水功能的外套，讓毛衣維持暖度，防風外套也可避免冷風灌入衣服。 

▲三明治穿法重點在中間夾心「毛衣」負責保暖，最外層防風外套擋風。（圖／UNIQLO）
▲三明治穿法重點在中間夾心「毛衣」負責保暖，最外層防風外套擋風。（圖／翻攝UNIQLO官網）
此外，先前也曾有網友抱怨騎車時手指凍僵，不少人建議除了可以購入騎車專用手套或是袖套保暖，最多機車族推薦的保暖裝備反而是厚雨衣，更譽為是「擋風神器」；也有人表示可以利用貼式暖暖包或是圍巾來達到保暖效果。 

▲近期台灣遇到受到華南雲雨區影響，雨下不停，對機車族是一大考驗。（圖／NOWNews資料照）
▲最多機車族推薦的保暖裝備反而是厚雨衣，更譽為是「擋風神器」。（圖／NOWNews資料照）

暖氣電費不輸夏天！冬季省電「7隱藏技巧」必學　暖房效率快狠準

暖暖包用過別丟！「4隱藏神用途」曝　靠1招延長壽命：可暫停發熱

電扇先別收！「加電暖器一起吹」更暖房　醫曝原因：還順便省電費

麻油雞丟「1神物」湯秒變甘甜！整鍋香氣噴發　一喝全身暖爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選