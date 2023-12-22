寒流6°C騎車凍僵！機車族通勤「1穿法」暖爆 這件被譽擋風神器
今（22）日寒流襲台，桃園楊梅更出現6.7度低溫，全台變成凍番薯。而冬天最痛苦的事莫過於騎車通勤，不只要忍受低溫，還有車速帶來的刺骨寒風。國民健康署提醒，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度。此外也可利用「三明治穿法」來保暖，而最多機車族推薦騎車可穿厚雨衣禦寒，甚至還譽為是「擋風神器」。
記者賴禹妡／綜合報導
國民健康署表示，機車族在冬天應穿著保暖並具靈活度的衣物，以免影響車輛操作的精準度，最外層可選用具有防濕與防風功能等外套，同時穿戴手套及襪子等保暖四肢，也要記得穿戴圍巾及口罩等保暖頭頸部。另外，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度。
不只如此，「三明治穿法」更是適合機車族，最內層可以選穿具吸汗功能的棉質衣物或是發熱衣，中層再搭配保暖毛衣禦寒，最外層則可選用防風、防水功能的外套，讓毛衣維持暖度，防風外套也可避免冷風灌入衣服。
此外，先前也曾有網友抱怨騎車時手指凍僵，不少人建議除了可以購入騎車專用手套或是袖套保暖，最多機車族推薦的保暖裝備反而是厚雨衣，更譽為是「擋風神器」；也有人表示可以利用貼式暖暖包或是圍巾來達到保暖效果。