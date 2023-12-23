台南Josh帶「媽寶」找Amber！合照曝光 眾全看傻：說好不提A字頭
YouTuber「台南Josh」2022年曾爆出遭前妻Amber家暴、砸毀家裡，甚至女方還在牆上寫「媽寶」2字，一度引起不小風波。而昨（22）日台南Josh發文透露，他受到新北國王啦啦隊Queens隊長Amber（倩宇）邀請，帶著寵物愛犬「媽寶」去Amber家中開的動物醫院健康檢查，還貼出2人合照。貼文曝光後，不少網友看到英文名字都傻眼直呼「怎麼又有媽寶跟Amber⋯XD」。
記者賴禹妡／綜合報導
台南Josh昨（22）日在臉書發文，他表示愛犬「媽寶」前陣子滿兩歲，雖然平常都頗為健康，但台南Josh還是想確認媽寶的健康狀態，因此在Amber倩宇的邀請下，帶著狗狗到Amber家中經營的動物醫院做健康檢查。
檢查過程中，台南Josh透露媽寶一度亢奮到快抓不住，沒想到Amber拿了一根潔牙骨給媽寶，媽寶就冷靜下來專心吃潔牙骨，順利完成健康檢查。「整個檢查下來，媽寶的所有健康狀態都是沒問題的，他是隻健康的狗狗！不過醫生也有提醒我，根據他們的經驗，黃金獵犬經常會出現斷牙的狀況，叫我要小心不要讓媽寶咬太硬的東西」。
貼文曝光後，眾人立刻被關鍵字Amber吸引，紛紛留言直呼「怎麼又有媽寶跟Amber⋯XD」、「二度挑戰A字傳說的男人，這次有料」、「說好不提A字頭的」、「Amber挑戰賽」、「雖然這位也是Amber，但是蠻有正義感的，之前被性騷擾也是馬上反擊，可以說是Amber界的清流」。還有人笑喊「湖中女神：請問你掉的是這個Amber還是那個Amber？」釣出台南Josh神回「保險起見我想請問一下湖中女神的英文名字」。
回顧整起事件，台南Josh於2022年1月遭當時妻子Amber家暴，家中物品被「毀滅式」破壞，不但窗簾被割破，電視、桌椅等家具也全部被砸爛，在民事官司部分，包含損害物品及精神賠償金，Amber被判應給付16萬8364元。