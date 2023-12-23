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聖誕2023／交換禮物地雷曝！眾點名「1物」怕爆　竟排行人氣第5名

▲聖誕節即將到來，有網友好奇問「交換禮物最怕收到什麼雷品？」留言區最多人點名護手霜。（示意圖／取自unsplash）
▲聖誕節即將到來，有網友好奇問「交換禮物最怕收到什麼雷品？」留言區最多人點名護手霜。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

12月25日迎來一年一度的聖誕節，許多人都打算在這個週末和朋友聚會，其中最熱門的活動非交換禮物莫屬。不過每次交換禮物的結局總是幾家歡樂幾家愁，就有網友好奇問「交換禮物最怕收到什麼雷品？」留言區最多人點名護手霜。但《Social Lab社群實驗室》先前針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，其實護手霜排名人氣禮物第5名，反而是面膜、馬克杯、衛生紙等用品，登上了地雷交換禮物排行榜。 

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一名網友在PTT發文，她以「交換禮物最怕收到什麼雷品」為題，表示自己最不想收到臉部保養品，因為每個人膚況不同，怕收到後不適合會很浪費，因此也不會想送這類禮物給別人。反而前年收到知名品牌的護唇膏及身體保養組合頗喜歡，用完還到櫃上回購，因此讓她好奇問「大家說說怎麼樣的禮物算雷品？」 

貼文曝光後，網友們紛紛點名最不想收到的交換禮物就是護手霜，「護手霜超雷，都規定不准送」、「不想再收到護手霜跟肥皂了」、「超討厭護手霜，因為我的手用不到又討厭香味重的東西」。不過，也有不少人表示「最愛護手霜，很快就用完了」、「我覺得護手霜不錯耶！至少安全」。 

▲日前有網友指出自己提議禮物送護手霜，被友人瘋狂反駁。（圖／取自 pexels ）
▲許多人都直言交換禮物不想收到護手霜，但其實護手霜在人氣排行榜獲得第5名。（示意圖／取自pexels）
此外，多數人都認為香氛類產品是好禮物首選，對方若不喜歡味道，還能拿去噴廁所除臭用。而《Social Lab社群實驗室》先前透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，並列出網友們心儀與不想收到的交換禮物排行，其中最受到歡迎的交換禮物前5名分別為「香氛」、「食物」、「香水」、「蠟燭」、「護手霜」。      

不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。至於護手霜則是排行在第五名，也是頗受歡迎。 

交換禮物地雷排行中，第一名是馬克杯，第二名是日常生活容易使用到的衛生紙，第三名是衣物，因為衣服會有尺寸選擇上的誤差，因此容易踩雷。第四名、第五名為玩偶以及面膜。 

▲2023年聖誕節交換禮物最神與最雷的最新指南出爐了！（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《Social Lab社群實驗室》先前針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，其實護手霜排名人氣禮物第5名，反而是面膜、馬克杯、衛生紙等用品，登上了地雷交換禮物排行榜。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

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