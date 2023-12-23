聖誕2023／交換禮物地雷曝！眾點名「1物」怕爆 竟排行人氣第5名
12月25日迎來一年一度的聖誕節，許多人都打算在這個週末和朋友聚會，其中最熱門的活動非交換禮物莫屬。不過每次交換禮物的結局總是幾家歡樂幾家愁，就有網友好奇問「交換禮物最怕收到什麼雷品？」留言區最多人點名護手霜。但《Social Lab社群實驗室》先前針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，其實護手霜排名人氣禮物第5名，反而是面膜、馬克杯、衛生紙等用品，登上了地雷交換禮物排行榜。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，她以「交換禮物最怕收到什麼雷品」為題，表示自己最不想收到臉部保養品，因為每個人膚況不同，怕收到後不適合會很浪費，因此也不會想送這類禮物給別人。反而前年收到知名品牌的護唇膏及身體保養組合頗喜歡，用完還到櫃上回購，因此讓她好奇問「大家說說怎麼樣的禮物算雷品？」
貼文曝光後，網友們紛紛點名最不想收到的交換禮物就是護手霜，「護手霜超雷，都規定不准送」、「不想再收到護手霜跟肥皂了」、「超討厭護手霜，因為我的手用不到又討厭香味重的東西」。不過，也有不少人表示「最愛護手霜，很快就用完了」、「我覺得護手霜不錯耶！至少安全」。
此外，多數人都認為香氛類產品是好禮物首選，對方若不喜歡味道，還能拿去噴廁所除臭用。而《Social Lab社群實驗室》先前透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，並列出網友們心儀與不想收到的交換禮物排行，其中最受到歡迎的交換禮物前5名分別為「香氛」、「食物」、「香水」、「蠟燭」、「護手霜」。
不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。至於護手霜則是排行在第五名，也是頗受歡迎。
交換禮物地雷排行中，第一名是馬克杯，第二名是日常生活容易使用到的衛生紙，第三名是衣物，因為衣服會有尺寸選擇上的誤差，因此容易踩雷。第四名、第五名為玩偶以及面膜。