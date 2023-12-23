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2023最夯動漫不是《鬼滅之刃》！TOP10排行出爐　全世界都愛死她

▲動畫《【我推的孩子】》成為2023年度最夯動漫，YOASOBI主題曲《IDOL》更是已經封神。（圖／Youtube： Ayase / YOASOBI）
▲動畫《【我推的孩子】》成為2023年度最夯動漫，YOASOBI主題曲《IDOL》更是已經封神。（圖／Youtube： Ayase / YOASOBI）

記者潘毅／綜合報導

隨著2023年來到尾聲，各種年度數據也逐漸有了最終結果。根據 Google 所公布的2023 年度搜尋排行榜中，就能看出今年最夯動漫，然而知名動漫IP《鬼滅之刃》的刀匠村篇只獲得第9名，第一名由《【我推的孩子】》所奪下，這部作品也創下多項紀錄。

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2023年Google日本動漫熱搜榜單Top10

1.《【我推的孩子】》

2.《藍色監獄》

3.《藥師少女的獨語》

4.《葬送的芙莉蓮》

5.《地獄樂》

6.《和山田談場 Lv999 的戀愛》

7.《MF GHOST 燃油車鬥魂》

8.《開闊天空！光之美少女》

9.《鬼滅之刃 刀匠村篇》

10.《香格里拉．開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》

這份榜單中，大人小孩都愛的《鬼滅之刃 刀匠村篇》僅奪得第九名，也不見《咒術迴戰》、《進擊的巨人》完結篇等人氣大作，顯見2023年的動漫作品都非等閒之輩。

▲網友看完《進擊的巨人》，決定跟隨吉克（右）崇尚自由的精神，勇敢提離職。（圖／進擊的巨人X）
▲網友看完《進擊的巨人》，決定跟隨吉克（右）崇尚自由的精神，勇敢提離職。（圖／進擊的巨人X）
第一名的《【我推的孩子】》，在今年4月份播出後，創下了許多紀錄，包含由YOASOBI所演唱的OP主題曲《IDOL》（アイドル），MV截至今（23）日已經在YT突破3.9億次播放，更是YouTube史上最快，達成1億及2億次觀看的歌曲。

此外，日本教育機構 Benesse 在今年11月中旬，針對1萬8082名小學3至6年級的學生，進行了問卷調查，結果在「最崇拜的人」的排行名單中，《【我推的孩子】》主要角色之一的「星野愛」也斬獲第三名，顯見該作人氣在2023年席捲了全球與各年齡層。在6月28日時《我推》最後一集播畢後，製作組也立刻公布確定製作第二季的好消息，讓粉絲相當期待。

▲日本影視IP，最耀眼的光芒當然就是多如天上繁星的動漫影視作品。圖為今年最火紅的動漫《葬送的芙莉蓮》。（圖／翻攝自Muse木棉花香港臉書）
▲日本影視IP，最耀眼的光芒當然就是多如天上繁星的動漫影視作品。圖為今年最火紅的動漫之一《葬送的芙莉蓮》。（圖／翻攝自Muse木棉花香港臉書）
此外，今年10月新番陣容十分強勁，包含《藥師少女的獨語》、《葬送的芙莉蓮》、《MF GHOST 燃油車鬥魂》、《香格里拉．開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》等作品都登上了2023年度榜單，最強10月當之無愧。

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