2023最夯動漫不是《鬼滅之刃》！TOP10排行出爐　全世界都愛死她

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1.《【我推的孩子】》
2.《藍色監獄》
3.《藥師少女的獨語》
4.《葬送的芙莉蓮》
5.《地獄樂》
6.《和山田談場 Lv999 的戀愛》
7.《MF GHOST 燃油車鬥魂》
8.《開闊天空！光之美少女》
9.《鬼滅之刃 刀匠村篇》
10.《香格里拉．開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》
這份榜單中，大人小孩都愛的《鬼滅之刃 刀匠村篇》僅奪得第九名，也不見《咒術迴戰》、《進擊的巨人》完結篇等人氣大作，顯見2023年的動漫作品都非等閒之輩。
第一名的《【我推的孩子】》，在今年4月份播出後，創下了許多紀錄，包含由YOASOBI所演唱的OP主題曲《IDOL》（アイドル），MV截至今（23）日已經在YT突破3.9億次播放，更是YouTube史上最快，達成1億及2億次觀看的歌曲。
此外，日本教育機構 Benesse 在今年11月中旬，針對1萬8082名小學3至6年級的學生，進行了問卷調查，結果在「最崇拜的人」的排行名單中，《【我推的孩子】》主要角色之一的「星野愛」也斬獲第三名，顯見該作人氣在2023年席捲了全球與各年齡層。在6月28日時《我推》最後一集播畢後，製作組也立刻公布確定製作第二季的好消息，讓粉絲相當期待。
此外，今年10月新番陣容十分強勁，包含《藥師少女的獨語》、《葬送的芙莉蓮》、《MF GHOST 燃油車鬥魂》、《香格里拉．開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》等作品都登上了2023年度榜單，最強10月當之無愧。