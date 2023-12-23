肯德基爺爺發聖誕禮物了！最新「優惠代碼」被挖出　9元炸雞爽吃

捷運中山站人潮爆多！他困惑「有比信義區好嗎」　內行曝最強逛法

▲有民眾觀察到，每到假日時，中山捷運站附近總會湧現大批人潮逛街。（圖／記者徐銘穗攝）
▲有民眾觀察到，每到假日時，中山捷運站附近總會湧現大批人潮逛街。（圖／記者徐銘穗攝）

記者潘毅／綜合報導

台北捷運系統已經多達117個車站，有些車站周邊也因為通勤人潮眾多，逐漸形成商圈。就有民眾觀察到，每到假日時，中山捷運站附近總會湧現大批人潮逛街，令他開始好奇「這有比信義區好逛嗎？」貼文一出，也引來內行完整解析中山商圈的迷人之處，更分享了中山站「最強逛法」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位鄉民在論壇PTT上發文，每到假日自己看到中山捷運站附近，總是會出現大批人潮，尤其女性更是特別多，自己逛過一次後，發現周邊只有兩間新光三越、一間誠品，及線型公園裡的文創市集等，實際體驗後的感受也令他好奇「不如去信義區商圈那邊東西更多更好逛也很漂亮，中山站到底有啥好逛的？」

▲台北捷運公司與台灣設計研究院展開「台北捷運再設計」優化案，歷時一年，昨（19）日終於公布第一階段示範的中山站售票區改造成果。（圖／台灣設計研究院臉書）
▲捷運紅線、綠線皆有通過的中山站，交通相當便捷。（圖／台灣設計研究院臉書）
貼文曝光後，立刻有不少人解釋，其實當事人逛中山僅逛到表面之處，「最強逛法」就是要走入當地巷弄內，因為裡免有很多衣服店，尤其古著潮牌選物店更是種類繁多，許多愛好者都會特地到訪。此外，線型公園兩旁巷子，也有許多在地知名小吃店，每到假日幾乎都要排隊，幾乎可以說中山站的「精隨」就是線性公園巷子內的各式小店。

▲原PO好奇為何台北捷運中山站附近特別多拉麵店，貼文一出，也有內行人抖出關鍵，直呼「和日本人有關」。（圖／台北捷運公司）
▲中山站的線性公園已經成為當地商圈的一大特色。（圖／台北捷運公司）
翻看的Google地標評價，中山站在總數896則評價中獲得4.4顆星好評，許多旅客對於線性公園、百貨商圈同樣有著不錯評價，此外，還因鄰近寧夏夜市，根本可以從早逛到晚，不用擔心沒東西可看。再加上捷運紅線、綠線皆有通過，交通也相當便捷，因此成為許多人的假日逛街好去處。

台北最強評價夜市不是士林！現任「3巨頭」曝光　遊客逛10年不膩

台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

捷運公車背「這款包」製造麻煩！她怒：到底多方便　北捷建議曝光

台北捷運「這些東西」都免費提供！外國人超驚豔：便民度世界頂尖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選