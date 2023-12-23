捷運中山站人潮爆多！他困惑「有比信義區好嗎」 內行曝最強逛法
台北捷運系統已經多達117個車站，有些車站周邊也因為通勤人潮眾多，逐漸形成商圈。就有民眾觀察到，每到假日時，中山捷運站附近總會湧現大批人潮逛街，令他開始好奇「這有比信義區好逛嗎？」貼文一出，也引來內行完整解析中山商圈的迷人之處，更分享了中山站「最強逛法」。
記者潘毅／綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文，每到假日自己看到中山捷運站附近，總是會出現大批人潮，尤其女性更是特別多，自己逛過一次後，發現周邊只有兩間新光三越、一間誠品，及線型公園裡的文創市集等，實際體驗後的感受也令他好奇「不如去信義區商圈那邊東西更多更好逛也很漂亮，中山站到底有啥好逛的？」
貼文曝光後，立刻有不少人解釋，其實當事人逛中山僅逛到表面之處，「最強逛法」就是要走入當地巷弄內，因為裡免有很多衣服店，尤其古著潮牌選物店更是種類繁多，許多愛好者都會特地到訪。此外，線型公園兩旁巷子，也有許多在地知名小吃店，每到假日幾乎都要排隊，幾乎可以說中山站的「精隨」就是線性公園巷子內的各式小店。
翻看的Google地標評價，中山站在總數896則評價中獲得4.4顆星好評，許多旅客對於線性公園、百貨商圈同樣有著不錯評價，此外，還因鄰近寧夏夜市，根本可以從早逛到晚，不用擔心沒東西可看。再加上捷運紅線、綠線皆有通過，交通也相當便捷，因此成為許多人的假日逛街好去處。