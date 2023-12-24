冬天「1抗寒神器」暖爆！他用6年激讚回不去 台電曝5招：更省電
近日寒流襲台，台灣成了一顆凍番薯，不少人都拿出厚實的保暖衣物禦寒。對此就有一名網友發文問「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」他直呼買了電熱毯後真的好用到回不去了，貼文曝光後，也有人附和「電熱毯我用6年還是很棒，每年冬天都拿出來用」。而台電曾提醒大家，抗寒用電熱毯比電暖器更省電，但要切記「5不」避免危險意外，還能順便省電。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，他以「電熱毯才真的好用到炸吧？」為題，表示前兩年花了1000多元買了一款電熱毯，原本覺得應該不會多好用，沒想到用過之後發現「真的回不去了」，尤其是冷天一定會開，「睡前10分鐘開下去，整個讓你溫暖到早上不想起來，還可以定時不用擔心忘記關」，讓他好奇問「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」
貼文曝光後，網友也留言大讚「電熱毯我用6年還是很棒，每年冬天都拿出來用，超爽」、「真的便宜、耗電低，超暖超實用必買」、「超好用，用過就回不去了」、「只想省錢又暖的首選」。
而台電先前曾在臉書粉專中表示，抗寒用電熱毯比電暖器更省電，但提醒大家在使用時，一定要注意5不：
1.不過度彎曲、折疊、擠壓。使用電熱毯要平舖在床上，由於電熱毯內佈滿電熱絲，過度彎曲摺疊易引起電熱線故障，產生過熱現象造成危險。
2.不可弄濕。電熱毯使用時不可弄濕，以免電線短路導致觸電危險。
3.不與其他電暖器具一起使用。電熱毯上不放置其他電暖器具，例如：遠紅外線床墊…等。
4.不直接接觸皮膚。皮膚長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，建議在電毯上鋪上床單或薄毯使用。
5.不長時間使用。建議睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起，或是設定定時使用，也可以更省電喔。