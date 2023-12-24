房市／扎根倫理、培力青創　信義文化基金會31周年

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在過去的31年中，信義文化基金會透過舉辦企業倫理扎根計畫、全國企業倫理教師營隊、大專校院企業倫理個案暨微電影競賽、企業倫理教材研發、學堂講座、podcast製作等活動，提供大專院校和有心致力於企業倫理的企業一個學習和交流的平台，以促進他們對企業倫理的認識和實踐，多年下來影響全台129位教授，累積112.5萬字論文，培育831位企業倫理種子老師共學。
此外，信義文化基金會也積極參與社會公益事業，推動人文關懷的理念。當年有感於921大地震讓南投信義鄉蒙受重創，為了讓當地學童能安心就學，信義文化基金會與信義房屋合作，於2000年開始設立「信義至善獎助學金」，幫助信義鄉小朋友能繼續求學，至今己邁入第23年，總贊助人數達5,658人次。當天典禮上特別邀請17年前以信義國中學子身分接受獎助，如今是信義房屋台南新市店房仲的林泓瑞上台分享這段特殊的信義緣份。
有鑒於ESG發展對企業永續經營的重要性日增，為協助社企與青創企業注入企業倫理精神、強化組織營運體質。信義文化基金會攜手信義房屋和社企流，在2021年推出全台首創的「企業倫理長培育計畫」，以三年為一期，提供免費ESG課程、資源媒合串連。執行單位社企流執行長林以涵於簡報時指出，第一屆計畫總計培育34家企業組織，近五成學員員工人數突破微型企業門檻，年營業額逐步成長，六成已達損益兩平，近全數邁向穩健營運管理。當中更促成多組學員合作，元初豆坊和幸福良食共同推出之黑豆漿，在全國通路販售，創下一年1500萬的銷售佳績。
為持續培力青創與中小企業，擴大信義精神與企業倫理影響力，典禮上在信義文化基金會董事長周俊吉帶領下，共同揭示了「第二屆企業倫理長培育計畫」啟動儀式。展望未來，信義文化基金會將繼續致力於推廣企業倫理和信義精神，期盼讓31年前種下的良善種子結果成林，和台灣一起永續前行。