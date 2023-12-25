房市／辦公室自用買盤暢旺！台北商用市場創近十年新高

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信義全球資產公司總經理林三智表示，年初時市場受諸多利空因素干擾，買方多抱持觀望，但來到第二季，新光一號REITs六筆不動產全數標出，其中有市區精華商辦大樓，也有商場、酒店式公寓等收益型不動產，重磅交易齊發激勵市場信心，讓北市第二季商用不動產交易推升至300億元。
第四季市場再拋出百億元級別的震撼交易，基泰建設以125億元成功處份位在台北車站商圈的基泰忠孝大樓，買方為自然人；此外，還有統一集團出手，以49.39億元取得統一國際大樓商場持分，總計台北市第四季商用不動產交易額來到215億元，同樣表現不俗。
總經理林三智觀察，今年北市商用市場有兩大特點，其一，對比去年有6棟全棟大樓大型交易，今年僅4棟，但成交規模卻衝至十年來新高，再觀察今年市場買盤結構以傳產、科技業為交易主力，可得出今年交易規模創高，並非是靠少數超大型交易案挹注，而是源自穩健且強勁的產業自用需求。
其二，今年市場以辦公類產品為主旋律，觀察交易屋齡可發現，有35%的交易量來自於30年以上屋齡所貢獻，有21%則是來自於興建中的預售商辦、廠辦，顯示屋齡無論新、舊，皆是今年買方鎖定的投資目標。
總經理林三智進一步分析，台北市區商辦大樓雖然屋齡普遍在20年以上，但位處精華地段具增值潛力，未來更有改建效益，是吸引買方出手購置的關鍵。除了市區老商辦交易暢旺，預售辦公同樣也相當火熱，企業購置預售辦公室，雖然無法立即使用，卻也有許多優點，包括建築格局可依產業需求量身打造，未來也有機會享大樓冠名權，增加企業識別度。
信義全球資產公司專營商用不動產，已成功協助眾多公司法人順利布局資產，累計近五年為客戶成交台北市商用不動產的總銷金額就達到近400億元，從大量客戶交易經驗中，也發現到企業法人對於不動產資產布局的態度出現新變化，近年企業法人逐漸加大力道布局辦公室、土地、工業地產等，除營運需求外，有越來越多是兼具長期置產考量，希望善用購置優質商用不動產，透過資產配置來分散資金風險，藉此厚植企業資產實力。