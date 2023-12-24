正妹YTR在日本飯店內「煎牛排」！網轟丟台灣臉　她曝內幕道歉了

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隨後這部影片的來源也被挖出，是擁有5萬訂閱的YouTuber「貓與香菜」在去年12月上傳，她到日本超市購買特價品項，並在飯店內用電烤盤烹煮干貝、和牛等，還在過程中笑稱「打掃阿姨一定想說這間在煎牛排」。
事件持續延燒，不少網友也紛紛跑到「貓與香菜」的IG、頻道下方留言抨擊，對此，她也正式在社群上道歉，「貓與香菜」道歉聲明全文如下：
關於這次在日本飯店烹飪引起的爭議
很抱歉佔用公眾資源
針對大家提出的疑慮我有幾點說明
影片中我們有提到
做這個企劃的時候我特地找了一間有廚房、可以烹飪的公寓式酒店
所以飯店本來就有廚房，提供電磁爐、鍋子、廚具和餐具
原本打算是在電磁爐上做拍攝
但影片我們也有提到飯店較為老舊，房間內的抽油煙機開啟後似乎沒有在運作，才會決定另外在日本當地買電烤盤並在在通風良好的落地窗戶旁拍攝。
這邊附上飯店提供的房內廣角拍攝的圖給大家
（小電烤盤的功率為700w）
對於影片造成不良示範，也可能造成許多沒有看完影片的人效仿在飯店烹飪的這點還是決定先行下架影片。
我對於影片造成的不良示範以及造成大眾誤會深感抱歉
也很抱歉拍影片的時候並沒有在電磁爐上做烹飪
之後對於影片拍攝的內容會用更加嚴謹的態度去審核
也感謝所有網友的批評指教