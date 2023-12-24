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正妹YTR在日本飯店內「煎牛排」！網轟丟台灣臉　她曝內幕道歉了

▲「貓與香菜」去年在日本飯店內用電烤盤料理食材，引發網友執意。（圖／取自YT貓與香菜）
▲「貓與香菜」去年在日本飯店內用電烤盤料理食材，引發網友執意。（圖／取自YT貓與香菜）

記者潘毅／綜合報導

又有台灣YTR惹上爭議！網紅「貓與香菜」時常拍攝料理、出國旅遊與貓咪的各種影片，沒想到近期卻接連因為兩部在日本的影片慘遭炎上，先是「沖繩自駕」被質疑違反交通規則，又被挖出去年影片曾在日本飯店內「煎牛排、干貝」，對此，「貓與香菜」剛才也發文道歉了。

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有網友在臉書社團「日台交流廣場」發文提到，一位YouTuber在日本的飯店內用煎烤爐烹煮食材，讓他忍不住發文提醒「去日本住飯店如果沒有廚房的話，也不能學台灣這個YouTuber一樣自己在飯店房間裡，就這樣自己烤起來喔，除了床鋪外，窗簾跟沙發這些布織品都會沾染到油煙味，也很容易造成電線走火，這在飯店也都是絕對絕對禁止的行為」。

隨後這部影片的來源也被挖出，是擁有5萬訂閱的YouTuber「貓與香菜」在去年12月上傳，她到日本超市購買特價品項，並在飯店內用電烤盤烹煮干貝、和牛等，還在過程中笑稱「打掃阿姨一定想說這間在煎牛排」。

▲「貓與香菜」去年在日本飯店內用電烤盤料理食材惹議，今（24）日發出聲明道歉。（圖／取自YT貓與香菜）
▲「貓與香菜」去年在日本飯店內用電烤盤料理食材惹議，今（24）日發出聲明道歉。（圖／取自YT貓與香菜）
事件持續延燒，不少網友也紛紛跑到「貓與香菜」的IG、頻道下方留言抨擊，對此，她也正式在社群上道歉，「貓與香菜」道歉聲明全文如下：

關於這次在日本飯店烹飪引起的爭議
很抱歉佔用公眾資源
針對大家提出的疑慮我有幾點說明
影片中我們有提到
做這個企劃的時候我特地找了一間有廚房、可以烹飪的公寓式酒店
所以飯店本來就有廚房，提供電磁爐、鍋子、廚具和餐具
原本打算是在電磁爐上做拍攝
但影片我們也有提到飯店較為老舊，房間內的抽油煙機開啟後似乎沒有在運作，才會決定另外在日本當地買電烤盤並在在通風良好的落地窗戶旁拍攝。
這邊附上飯店提供的房內廣角拍攝的圖給大家
（小電烤盤的功率為700w）

對於影片造成不良示範，也可能造成許多沒有看完影片的人效仿在飯店烹飪的這點還是決定先行下架影片。

我對於影片造成的不良示範以及造成大眾誤會深感抱歉
也很抱歉拍影片的時候並沒有在電磁爐上做烹飪
之後對於影片拍攝的內容會用更加嚴謹的態度去審核
也感謝所有網友的批評指教


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