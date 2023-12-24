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聖誕節星空曝光！NASA「生日宇宙星象」測驗　快看你的生日長怎樣

▲2019年聖誕節時，矮星系 NGC 4214 閃爍著年輕的恆星和氣體雲，呈現了淡紅色光芒，應景與聖誕節相當符合。（圖／取自NASA）
▲2019年聖誕節時，矮星系 NGC 4214 閃爍著年輕的恆星和氣體雲，呈現了淡紅色光芒，應景與聖誕節相當符合。（圖／取自NASA）

記者潘毅／綜合報導

浩瀚的宇宙總會帶給人們無數的遐想與浪漫，更有人會特地跑到深山野林中架起望遠鏡，遠離城市光害就是想看到最真實的星空。其實NASA先前就曾公布過一年365天的星象圖片，讓民眾輸入自己出生日期，就能看見生日的絕美星象，其中聖誕節的星空更是美翻了。

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哈伯望遠鏡是以美國天文學家愛德溫哈伯（Edwin Hubble）命名，是大批科學家傾注畢生心血與智慧所打造出的精妙儀器，由NASA和歐洲太空總署（ESA）合作管理，多次發現了宇宙中重要的現象，不斷顛覆人們對宇宙的認知。

▲一年365天的星象圖片，在測試內都能看到，快來看看屬於你星象的真面目吧。（圖／取自NASA）
▲一年365天的星象圖片，在測試內都能看到，快來看看屬於你星象的真面目吧。（圖／取自NASA）
哈伯太空望遠鏡自1990年發射以來，一直是地球天文史的開拓先鋒，常常捕捉到重要的星象圖片，讓身處地球的我們，逐步知曉浩瀚宇宙的部分秘辛。哈伯太空望遠鏡30年以來24小時不停歇地運作，NASA也獲得了大量絕美星象圖片，因此在慶祝哈伯太空望遠鏡30週年時，開放全球民眾觀賞，只需輸入自己的出生日期，就能目睹當天的太空星象，快來觀賞你生日的星象圖吧！

2019年聖誕節時，矮星系 NGC 4214 閃爍著年輕的恆星和氣體雲，呈現了淡紅色光芒，這張影像捕捉了恆星誕生過程中形成的發光氫的複雜圖案、被恆星風吹走的空腔中的氣體以及明亮的星團。

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