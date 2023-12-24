特斯拉冬天「車門打不開」！車主上班前卡關氣炸　官方解決辦法曝

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隨著時序接近聖誕節，北半球陸續陷入寒冬，許多國家都開始下雪，而家住美國馬里蘭州的女士Khadijah Ceesay，在12月12日當天早上出門準備開著自己的特斯拉去上班，沒想到車門上一層冰，導致隱藏手把無法彈出，車門直接開不了，最終她只好從後車廂爬入車內，最後也將語帶幽默諷刺意味的影片發上TikTok，希望特斯拉能給個交代。
@khadijahxceesayIt’s too early for this! How is my car frozen. #tesla #winter #fyp #senegalaise_tik_tok #senegalaise_tik_tok
♬ original sound - khadijah Ceesay
影片曝光後，隨即吸引超過170萬次觀看，更有多達700多則留言，一些人跟著吐槽特斯拉的隱藏手把設計，但也有部分車主表示，要 Ceesay 再去複習一下車主手冊，因為裡面早有講述可用APP開車門。
實際翻看 Tesla Model 3的車主手冊，會發現特斯拉確實在「寒冷天氣最佳做法」項目中，提及了去除車門把手上的結冰的相關辦法，特斯拉坦言，在嚴冬天氣條件下，車門把手內會結冰，導致車門把手無法打開，釋放 Model 3 車門把手結冰的程序稍稍不同於其他車輛移除結冰的程序。
📍透過行動應用程式開門
1.在行動應用程式中，請輕觸然後按住 4 個快速控制按鈕中的任一個，然後使用「解開車門閂鎖」並遵循說明以自訂迅速控制。
2.當您站在車輛旁時，請輕觸「解開車門閂鎖」以打開駕駛座車門。
📍如果您的車輛是黑色車門把手
用力按車門把手最前端部分。車門把手會輕輕搖動以協助弄碎結冰。
按車門把手最尾端部分，嘗試以正常方式開啟車門。
能移動車門把手後，開關把手幾次以鬆動剩餘結冰。上車前，請確保車門把手可完全壓入 (縮回)，並確保在駕駛前車門已完全關閉。
📍如果您的車輛是銀色車門把手（執行程序前，請先將手中的珠寶或配件取下以避免損壞烤漆，請勿嘗試使用工具或力道過猛）
1.用力按車門把手最尾端部分以嘗試打開車門把手。
2.使用拳頭底部朝順時針方向敲擊車門把手，以去除或鬆動結冰。（切勿過度敲擊車輛導致凹痕；敲擊力道應接近敲門力道）
3.對準車門把手寬廣一側的最末端，使用拳頭底部敲擊車門把手。視需要增加敲擊的強度，並重覆執行 1 到 3 的步驟，直到結冰剝落而且可以開啟車門把手為止。
4.能移動車門把手後，開關把手幾次以鬆動剩餘結冰。上車前，請確保車門把手可完全壓入 (縮回)，並確保在駕駛前車門已完全關閉。