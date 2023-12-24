日本女神歌手現身信義區！酸欠少女街頭演唱26分鐘 寵粉畫面曝光
日本女神歌手竟然現身信義區演唱！日本女神級歌手酸欠少女さユり（SAYURI），昨（23）日飛來台灣參加BANG! ACG演唱會，沒想到結束後，她突然無預警宣布將在信義區進行街頭演唱，更是直接連唱26分鐘總共6首歌，超寵粉的現場畫面也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
今年最大ACG音樂盛事BANG！ACG音樂祭，昨（23）日至今（24）日盛大在圓山花博爭艷館舉辦，現場請來了日本動漫女王「中川翔子」、「酸欠少女さユり（SAYURI）」及「山田信夫(NoB)」等重量級卡司，因此吸引無數的動漫迷購票前往現場嗨翻朝聖。
昨（23）日最重量級的卡司，就是「酸欠少女さユり（SAYURI）」，然而她在結束了演唱會現場活動後，無預警在社群平台X上發文表示：「等一下我們會去街頭表演哦」，更表示地點會在信義區的歐拉歐拉餐酒館前。
消息曝光立刻引爆大批粉絲衝往現場，就是為了一睹偶像的風采，最終SAYURI在台灣街頭表演了6首曲目，狂唱了26分鐘，最後還可愛的要現場粉絲「解散」，演唱會結束後，還在台灣街頭演唱的寵粉舉動，也讓許多粉絲感動不已。
事實上酸欠少女さユり（SAYURI）相當熱愛音樂，不善與人交際的她，在高中時選擇休學，並鼓起勇氣時常在日本的街頭演出，最終憑藉獨特嗓音、作詞作曲的才華斬獲大批粉絲，2015年後正式出道，至今陸續推出了《レイメイ》、《ミカヅキ》、《平行線》、《花之塔》、《Moon & Bouquet》等膾炙人口的歌曲作品。