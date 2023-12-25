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台人寒流最愛1穿搭！他驚「路上全都是」　眾秒認：台灣氣候標配

▲有網友發現，路上幾乎所有人的穿搭都有羽絨外套，讓他好奇原因「是不是因為實用性高？」（示意圖／記者陳明安攝）
▲有網友發現，路上幾乎所有人的穿搭都有羽絨外套，讓他好奇原因「是不是因為實用性高？」（示意圖／記者陳明安攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣近日受到寒流影響，全台氣溫驟降，不少人出門都會穿上厚衣物保暖。對此，就有網友發現，路上幾乎所有人的穿搭都有羽絨外套，讓他好奇原因「是不是因為實用性高？」貼文曝光後立即引起熱議，釣出許多網友認同直言「米其林外套就跟鐵皮屋一樣，是台灣氣候標配」。 

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該名網友23日在PTT發文，他以「大家會穿羽絨衣是不是因為實用性高？」為題，表示近日寒流來襲，看到大家在路上的穿搭，發現羽絨外套的出場機會超高，讓他好奇原因是否為羽絨衣實用性太高，不但防風加保暖，有時還可以防水，「不然穿很帥的大衣應該就冷死了吧？」 

▲有專家解釋，因為羽絨外套的羽毛成為空氣層後，會幫助人體儲存體溫，但厚衣服的體溫傳導效果較薄衣服差，因此才會產生差別。（示意圖／取自photo-ac）
▲近日寒流來襲，原PO看到大家在路上的穿搭，發現羽絨外套的出場機會超高。（示意圖／取自photo-ac）
貼文曝光後，多數網友也認同坦言，「米其林外套就跟鐵皮屋一樣，是台灣氣候標配」、「羽絨衣真的比較保暖」、「我根本不管醜不醜照穿。還有人大讚羽絨衣的優勢在於又輕又暖，真的方便又實穿。 

事實上，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」曾分享冷天穿搭圖卡，一圖看懂穿多穿少。「天氣風險」補充提到，由於衣服種類多，厚外套只是統稱，也能替換成羽絨衣。在經常下雨的濕冷北台灣，可選擇防潑水防風外套。下半身部份以長褲為主，很怕冷的人可在裡面多穿一件衛生褲或發熱褲。 

◾東北季風（14℃以上）：長袖＋薄外套 

◾大陸冷氣團（12–14℃）：長袖＋厚外套 

◾強烈大陸冷氣團（10–12℃）：圍巾＋長袖＋厚外套 

◾寒流（10℃以下）：毛帽＋圍巾＋長袖＋厚外套＋手套 

▲一圖快速看懂冷空氣穿法。（圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專）
▲一圖快速看懂冷空氣穿法。（圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專）

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