摩斯漢堡冰紅茶「買20送20」元旦開賣！星巴克買一送一：新品77折

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摩斯漢堡即日起至2024年1月1日止，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或ㄦ胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，2024年1月1日至2024年2月15日止；「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」好康。
📌星巴克行動預點「維也納風奶香那堤」嚐鮮77折！數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克12月27日至12月31日，活動期間星禮程會員使用行動預點服務，結帳輸入優惠碼「最愛維也納」，可享新品維也納風奶香那堤大杯(含)以上，77折優惠（含冰熱/特選）。提醒大家活動僅限使用APP行動預點點購支付，活動期間不限購買次數；每筆訂單限使用一組活動代碼，每筆訂單指定品項不限優惠杯數。
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。