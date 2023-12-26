台灣最宜居城市公開！一票選「1縣市」：房價騙不了人 數據打臉
在你心中，台灣哪個城市最宜居呢？學術研究判定的「宜居城市」，由文化與環境、健康照顧、城市穩定度、基礎建設、教育等五大面向來評定，「台中市」曾被PTT網友公認是台灣最宜居城市，但近期的宜居城市討論中，一票都點名「台北市」，直言房價不會騙人。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT上發文「台灣哪個城市最宜居啊」，並表示在選居住地時，除了空氣品質與交通之外，也會考慮物價、房價、醫院、學校、購物便利性等，拋問網友認為台灣哪個地方最宜居。貼文引發討論，台北、台中、新竹、高雄與花東都有人提。
但過往因颱風極少侵襲、超難放颱風假而被公認是「宜居城市」的台中市，這次聲量卻略輸給台北市，支持台北市的網友們認為，房價最貴、交通便利、工作機會多的城市最宜居，直言「房價騙不了人」，也有人認為台北陰冷潮濕，天氣超爛，非宜居首選。
不過，據內政部今年九月公布的台灣縣市、區域人口遷徙等概況。根據統計，區域人口遷移趨勢自2015年至今，淨遷入累計正成長冠軍是桃園市，人數增加17萬9074人，台中市、新竹縣也都超過4萬人較多；而淨遷入累計負成長冠軍則是台北市，人數為負22萬2762人。