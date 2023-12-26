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台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

▲鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點一道主菜，主廚就會現場料理，熱騰騰的美食就會擺在客人面前。（示意圖／NOWnews資料照）
▲鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點一道主菜，主廚就會現場料理，熱騰騰的美食就會擺在客人面前。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點一道主菜，主廚就會現場料理，熱騰騰的美食就會擺在客人面前，因此成為不少老饕的最愛。然而談及台灣的鐵板燒，大概就跟小火鍋一樣，品牌琳瑯滿目，有連鎖也有獨立開業、也有平價到高價位的任人挑選，以第一直覺想要吃有水準一點的鐵板燒來說，大家無不都會選到隸屬王品集團的「夏慕尼」。而就有網友討論「大家最愛的鐵板燒是哪間？」貼文引起廣大迴響，其答案也令人感到意外。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「最近幾年鐵板燒又開了好幾間連鎖的，但我怎麼吃還是覺得夏慕尼的價位跟食材的口感最有CP值，過陣子想要吃看看不同的鐵板燒，大家心中最推薦的鐵板燒是哪一家？」

▲網友分享自己暌違五年去吃夏慕尼鐵板燒，意外發現指定師傅有打折且招待餐點，引發討論。（圖／翻攝自夏慕尼食尚粉絲團FB）
▲夏慕尼鐵板燒是台灣中間價位當中備受好評的店家，隸屬於王品集團。（圖／翻攝自夏慕尼食尚粉絲團FB）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「夏慕尼真的我也超愛，過節日的時候偶爾去吃很讚」、「我喜歡饗宴鐵板燒，但是價位就比較偏高了，去宜蘭才會特別繞去吃」、「夏慕尼就是中規中矩，不到最好吃但對得起他的價位」、「我個人會推犇鐵板燒」、「HANA錵鐵板燒沒吃過的話可以試試看，份量覺得還蠻大的」。

不過，儘管有許多品牌的鐵板燒都在角逐老饕心中第一，但是最多人心目中最強的鐵板燒竟然是平價的「大埔鐵板燒」，「大埔鐵板燒想吃就去吃，便宜又好吃」、「大埔鐵板燒真的是超佛的價位，這輩子還沒吃過大埔以外的鐵板燒」、「大埔鐵板燒才是最推薦的吧，人人都吃過」、「大埔鐵板燒200多就能吃飽，還能吃現炒的青菜才是最佛的，其他家都是在賣奢侈手工而已」。

▲大埔鐵板燒深受不少人喜愛，就有網友好奇詢問「大埔是在吃什麼的？」而引起內行揭曉2大最強本體。（示意圖／翻攝大埔鐵板燒-中華旗艦店臉書粉專）
▲大埔鐵板燒意外在台灣鐵板燒選拔當中獲得許多人青睞，平價原因深受一般市井小民喜愛。（示意圖／翻攝大埔鐵板燒-中華旗艦店臉書粉專）
而《NOWnews》記者實際查看大埔鐵板燒的菜單，最便宜的餐點就是基本的牛肉、雞肉、豬肉、羊肉四種，只要190元還能吃到熱騰騰的現炒蔬菜，且多家分店在Google評論都有超過4.3顆星的高分，反觀其他高檔的鐵板燒，反而因為價高的關係，只要稍微令食客不滿意，就會常見4顆星、3顆星的評價降低比分，對比吃粗飽的大埔鐵板燒，更受到一般市井小民的青睞！

過去《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫也有做過調查，發現網路聲量當中，排名台灣第一的鐵板燒就是平價的「大埔鐵板燒」，而王品集團的HOT7、夏慕尼則位居在第二名、第三名，顯見在鐵板燒市場上，走平價的路線還是比較受到台灣食客的歡迎。

▲過去網路聲量排行當中，平價的大埔鐵板燒拔得頭籌，第二名及第三名則是隸屬王品集團的Hot7、夏慕尼。（圖/社群實驗室）
▲過去網路聲量排行當中，平價的大埔鐵板燒拔得頭籌，第二名及第三名則是隸屬王品集團的Hot7、夏慕尼。（圖/Social Lab社群實驗室）

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