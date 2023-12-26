台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「夏慕尼真的我也超愛，過節日的時候偶爾去吃很讚」、「我喜歡饗宴鐵板燒，但是價位就比較偏高了，去宜蘭才會特別繞去吃」、「夏慕尼就是中規中矩，不到最好吃但對得起他的價位」、「我個人會推犇鐵板燒」、「HANA錵鐵板燒沒吃過的話可以試試看，份量覺得還蠻大的」。
不過，儘管有許多品牌的鐵板燒都在角逐老饕心中第一，但是最多人心目中最強的鐵板燒竟然是平價的「大埔鐵板燒」，「大埔鐵板燒想吃就去吃，便宜又好吃」、「大埔鐵板燒真的是超佛的價位，這輩子還沒吃過大埔以外的鐵板燒」、「大埔鐵板燒才是最推薦的吧，人人都吃過」、「大埔鐵板燒200多就能吃飽，還能吃現炒的青菜才是最佛的，其他家都是在賣奢侈手工而已」。
而《NOWnews》記者實際查看大埔鐵板燒的菜單，最便宜的餐點就是基本的牛肉、雞肉、豬肉、羊肉四種，只要190元還能吃到熱騰騰的現炒蔬菜，且多家分店在Google評論都有超過4.3顆星的高分，反觀其他高檔的鐵板燒，反而因為價高的關係，只要稍微令食客不滿意，就會常見4顆星、3顆星的評價降低比分，對比吃粗飽的大埔鐵板燒，更受到一般市井小民的青睞！
過去《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫也有做過調查，發現網路聲量當中，排名台灣第一的鐵板燒就是平價的「大埔鐵板燒」，而王品集團的HOT7、夏慕尼則位居在第二名、第三名，顯見在鐵板燒市場上，走平價的路線還是比較受到台灣食客的歡迎。