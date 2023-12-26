曾寶儀5分鐘買天母2千萬「孝親房」 週刊曝底氣：香港炒房賺億元
50歲女星曾寶儀日前被親媽「寶媽」抖出5分鐘刷卡買孝親房，買下天母2000多萬房當其「私人養老院」。週刊爆料，曾寶儀先前和老爸曾志偉在香港炒房大賺億元，才如此有底氣。
記者徐銘穗/綜合報導
寶媽近期在臉書分享曾寶儀幫她購入的新房，表示附近有百貨公司、便利商店、傳統市場、醫院、公車站跟捷運站等一應俱全，是養老最棒的地方。據悉，寶媽新豪宅位於台北天母明德路附近，是兩千多萬元的新房子，附近生活機能健全，難怪她一看愛上，立即打電話給她的金主曾寶儀來看房跟付錢。
對此，曾寶儀日前出席代言活動時認了買房，強調刷的是「訂金」，並說：「她（寶媽）喜歡、她覺得要，我就刷卡、付貸款」，房子是半年新建案，周圍有2家大醫院，環境非常好，至於總價多少？曾寶儀坦言看到價錢「蠻驚的」，她很慶幸：「感謝我還有代言。」
不過，《鏡週刊》報導，曾寶儀當寶媽金主如此有底氣，是因為她與老爸曾志偉，之前在香港房地產上大賺了一筆。2002年父女倆合夥買下香港旺角一間商舖，當年購入價是新台幣1680萬元左右，2人一直當成收租用。疫情期間的2021年，該店舖因都更被財團以新台幣1億1千多萬元收購，兩父女帳面大賺近億元。
而曾寶儀近年工作順利，製作的《我們回家吧》節目，兩季均被提名金鐘獎，她自己今年也憑公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》提名金鐘獎綜藝節目主持人獎，演藝事業閃亮有目共睹。11月底她主持中國網紅大小楊粉絲演唱會，傳主持費高達300萬元。不過工作高酬勞也可讓她安心孝親繳房貸。