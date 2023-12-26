麥當勞「蕈菇滿福系列」回歸！LINE好友隨買店取「早餐6折」

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全系列共推出「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」5款產品，其中「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」以兩層香煎多汁豬肉片，搭滑嫩太陽蛋和切達起司，層層堆疊飽滿豐富的口感，給人最滿足的早晨。
經典早餐「滿福系列」一起換上全新御守包裝，助攻新年強運爆棚！全新推出的保好運包裝，延續御守設計元素的發想，打造吃經典「滿福系列」加持好運的美好寓意包裝；而「蕈菇滿福系列」包裝，則添加幸運的粉色與吉利的淡橘底色，帶來新年新氣象。
同場加映，麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」4款獨家早餐組合，2024年1月10日至1月16日，「豬肉滿福堡加蛋搭配經典那堤(冰/熱)」四入組，優惠價320元，最高現省212元；「豬肉滿福堡加蛋搭蜂蜜奶茶(冰/熱)」四入組，優惠價300元，現省196元。
而摩斯漢堡即日起至2024年1月1日止，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，2024年1月1日至2024年2月15日止；「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」好康。