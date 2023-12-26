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麥當勞「蕈菇滿福系列」回歸！LINE好友隨買店取「早餐6折」

▲麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」換上全新御守包裝限期回歸！使用麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」，可享獨家「早餐6折」量購優惠，最高限省212元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」換上全新御守包裝限期回歸！使用麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」，可享獨家「早餐6折」量購優惠，最高限省212元。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」明（27）日起限期回歸！還換上全新御守包裝，助攻大家強運爆棚。使用麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」還可享獨家「早餐6折」量購優惠，最高限省212元。

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麥當勞以鮮香蕈菇醬搭經典滿福麵包的「蕈菇滿福系列」，自12月27日至2024年2月27日限期回歸了！以越嚼越香的春麥滿福麵包為基底，搭配滿滿切片蕈菇佐黑胡椒的濃郁調味，香氣誘人。

▲麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限期回歸，還換上全新御守包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限期回歸，還換上全新御守包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
全系列共推出「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」5款產品，其中「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」以兩層香煎多汁豬肉片，搭滑嫩太陽蛋和切達起司，層層堆疊飽滿豐富的口感，給人最滿足的早晨。

經典早餐「滿福系列」一起換上全新御守包裝，助攻新年強運爆棚！全新推出的保好運包裝，延續御守設計元素的發想，打造吃經典「滿福系列」加持好運的美好寓意包裝；而「蕈菇滿福系列」包裝，則添加幸運的粉色與吉利的淡橘底色，帶來新年新氣象。

▲「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點78元、薯餅套餐120元，「蕈菇豬肉滿福堡」單點68元、薯餅套餐110元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點78元、薯餅套餐120元，「蕈菇豬肉滿福堡」單點68元、薯餅套餐110元。（圖／台灣麥當勞提供）
同場加映，麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」4款獨家早餐組合，2024年1月10日至1月16日，「豬肉滿福堡加蛋搭配經典那堤(冰/熱)」四入組，優惠價320元，最高現省212元；「豬肉滿福堡加蛋搭蜂蜜奶茶(冰/熱)」四入組，優惠價300元，現省196元。

▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡套餐「買5送1」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
而摩斯漢堡即日起至2024年1月1日止，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡＋大杯冰紅茶」，都只要優惠價每組89元。元旦必搶MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，2024年1月1日至2024年2月15日止；「低碳植米薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊套餐」、「摩斯鱈魚堡＋摩斯雞塊套餐」、「黃金夯地瓜＋大杯冰紅茶」通通都是「買5送1」好康。

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