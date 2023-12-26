南部最強景點不在台南了！新霸主「676萬人朝聖」 遊客改玩這裡
今年因為疫情解封，不少人選擇出國遊玩，但也有不少人選擇還是先來趟國內旅遊，而台灣雖然只是小小島嶼，但是每個縣市卻有不同樣貌的景觀跟特色。然而說到南部地區的旅遊景點，你第一個想到的景點又是哪裡呢？根據觀光署日前公布最新統計，今年南部地區最佳熱門景點是位於高雄的「旗山老街」，不只首次列入統計就奪下南部地區冠軍景點寶座，全台縣市比拼也是名列前茅，表現相當優異！《NOWnews》也特別整理南部地區十大熱門景點，提供給想去南部遊玩的民眾一文看懂。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署最新公布10月的觀光人次，今年前10月累積最多人次觀光的是位於高雄的「旗山老街」，一共有676萬餘人造訪此地；而第二名跟第三名，則是位於台南「南鯤鯓代天府」、台南「南紡購物中心」，前10月分別累積586萬餘人、536萬餘人，成績都非常優異。
而除了前三名之外，第四名至第十名的景點分別位於高雄「蚵仔寮漁港（480萬餘人）」、高雄「瑞豐夜市（469萬餘人）」、高雄「旗津漁港（448萬餘人次）」、屏東「車城福安宮（411萬餘人次）」、高雄「駁二藝術特區（408萬餘人次）」、高雄「義大世界遊樂園（401萬餘人次）」以及高雄「蓮池潭（375萬餘人次）」。
值得一提的是，在前十名的榜單當中，高雄一舉拿下7個位置，而第一名的旗山老街去年沒有入列統計人潮，結果今年第一次列入統計就直接衝到南部地區冠軍景點的位置，且在全台縣市景點當中也擠進前五名，是非常有潛力的南台灣景點。而被稱為觀光勝地的台南，則有兩個景點入榜，分別排在第二名以及第三名，兩處就吸引超過台灣千萬人造訪，也是非常的夯。
事實上，旗山老街因位處農產富饒之地，自清朝起便開始繁華，而當地巴洛克式紅磚建築，都有被完善保存至今日，許多也變成指定古蹟。加上旗山盛產香蕉及蔗糖，老街內許多香蕉風味的新點心，是近年發展出的新特色，老街附近還有鼓山公園、孔廟及武德殿等景點，因此不少人在台灣各地老街都逛膩之後，就會選擇旗山老街來個南部一日遊。
有趣的是，最近在社群上爆紅的一處隱藏森林遊樂園，是有86年歷史、同樣位於高雄的「三桃山森林遊樂園區」，他的位置正巧也位於高雄旗山區，再用Google map搜尋之後發現，發現它距離旗山老街僅有1.4公里遠，而且票價只要90元，雖然設施較為古老，但如果想去旗山老街又不知道怎麼安排行程時，不妨可以去體驗看看不同的森林遊樂園風情哦！