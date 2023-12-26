外送員實測「寒流連跑12小時」3天！薪資明細曝光 真實收入驚呆
近日台灣迎來寒流，氣溫驟降，不少人都選擇三餐在家叫外送。就有一名外送員實測寒流3天「拼命跑外送」的收入，每天都至少跑單12小時，結果3天內賺了8895元，但部分收入被拿來補貼感冒、凍傷的醫藥費，讓他忍不住嘆：「希望能勸退正要入這樣行的外送夥伴。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在Dcard貼文，表示這三天正好遇到台灣地獄級寒流，外送訂單較多，因此決定實測「拼命跑外送」在雙北地區能賺多少錢，「睡起來就是跑單，跑12個小時回家吃飯睡覺，沒有休息、也沒其他娛樂」。
而原PO曬出實測結果，只見他在12月21日至23日共接了132件訂單，總時數為27小時54分鐘；訂單收入為7525元，另外還有達標活動1300元獎金，以及小費70元，全部收入總共是8895元。但原PO也坦言部分收入已經拿去醫院看感冒、凍傷，因此感嘆：「希望能勸退正要入這樣行的外送夥伴。」
貼文曝光後，有外送同行表示「這麼冷的天氣，即使有獎金加碼我都沒意願跑，我現在慢慢退出外送圈了，一天跑個1到3單就極限了，賺辛苦錢又受歧視的工作，要加入的新朋友千萬三思」。但也有過來人指出「扣掉雜七雜八的支出，一天大概實際有2500左右，若有罰單的話會更低，短期看起來算是還不錯的選擇」。