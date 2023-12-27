台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

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事實上，如果仔細翻看今年疫情過後的人數統計的話，從2月之後，可以發現西門町所在地的「西門站」，人潮已經逐漸回穩，一整年幾乎都是商圈第一的位置；而信義商圈所在地「市政府站」則一直都是第二；中山商圈「中山站」以及SOGO百貨的「忠孝復興」則是大部分都是中山站略微領先，不過11月遇到SOGO周年慶，因此中山站才在11月被超前。
而不管哪一站是台北最強商圈，四個地方的單日進出站人潮都能看出其重要地位，《NOWnews》記者也整理四大商圈的特色，給外縣市的遊客要來台北遊玩時可以參考，選擇最符合自己需求的觀光商圈哦！
🟡西門町（西門站）：鄰近交通樞紐台北車站，甚至不用搭捷運都能抵達的西門町，在今年疫情過後正式復甦，許多店家不再貼上招租的招牌，記者實際在12月22日走訪，週五的西門町擠滿人，不論是美食餐廳、逛街服飾等應有盡有，路上有許多街頭藝人表演，也能看見不少的外國遊客，整體好逛交通又便利。
🟡中山商圈（中山站）：中山捷運站地下街一條龍先開逛，逛完搭乘手扶梯上來之後，要仔細找巷弄內有很多早午餐、隱藏居酒屋甚至是古著、潮牌的服飾店，隔壁也有新光三越百貨公司，另外還有像是早上也有市場可以逛，晚上的話可以步行到「寧夏夜市」都在隔壁，屬於上午逛菜市場、下午逛街、晚上逛夜市的超強站別。
🟡信義商圈（市政府站）：愛逛百貨公司的就不能錯過信義商圈了，各大國內知名連鎖餐廳這裡應有盡有，也有大間的A13蘋果旗艦概念店、101、陶朱隱園景觀等，每到週末都是擠滿果粉挑選購買，電影院、美食、精品絕對都能在此收穫，12月初剛開幕的寶可夢中心也在此，如果來台北想到此一遊，也可以先去隔壁國父紀念館走走看看，緊接信義商圈也是完美的一日遊。
🟡SOGO百貨、東區商圈（忠孝復興）：知名的SOGO百貨也是不少人週末的好去處，除了每年底有超殺的週年慶之外，東區的巷弄裡面也有隱藏許多美食、服飾店可以逛，挖寶不輸其他商圈，另外東區茶街也非常適合逛街逛到腳酸的人可以歇腳，跟朋友聊聊天喝杯飲料，結束一天的行程。