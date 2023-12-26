最高檢點名赴中旅遊5大犯罪態樣　矚目案聲押並即時抗告

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2、受滲透來源指示、委託或資助，招攬里長、親友赴陸旅遊，且交通、食宿費用為不相當之對價，並向團員要求支持特定政黨或候選人，可能構成反滲透法第7條及總統副總統選舉罷免法第86條第1項（公職人員選舉罷免法第99條第1項），最重可處15年。
3、招攬者或受招待者受滲透來源指示、委託或資助，公開演講或署名推薦候選人、為候選人站台或亮相造勢、召開記者會、印發、張貼宣傳品或豎立標語、看板，利用網際網路或其他媒體為宣傳，可能構成反滲透法第4條及總統副總統選舉罷免法第43條（公職人員選舉罷免法第45條，最重可處5年。
4、受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助他人為上開宣傳、助選等行為，亦同。
5、受邀前往中國旅遊、參訪，交通、食宿費用為不相當之對價，並許以不行使其投票權或為一定之行使者，可能違反刑法第143條，最重可處3年。
另外，受滲透來源指示、委託或資助，製作「假民調」，違反反滲透法第7條及總統副總統選舉罷免法第90條（公職人員選舉罷免法第104條），最重可處7年6月。
至於赴中國餐會，何種行為構成「拜票」？最高檢認為，村里長赴中國接受招待返台後，辦理活動邀請候選人在場演講，大家喊「凍蒜」後候選人即離去，是否構成「拜票」或「支持、造勢」，則由承辦檢察官綜合參酌卷內資料，並依一般生活經驗認定。