台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

天氣預報／出門帶傘！明後天「雨彈甩全台」　跨年夜迎戰12度低溫

▲明（27）日南方雲系北移，入夜過後各地降雨機率提高，一直到週四各地全天都有局部雨勢，3500公尺以上高山甚至有降雪機會。（圖／記者葉政勳攝）
▲明（27）日南方雲系北移，入夜過後各地降雨機率提高，一直到週四各地全天都有局部雨勢，3500公尺以上高山甚至有降雪機會。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

明天要開始下雨了！中央氣象署表示，明（27）日南方雲系北移，入夜過後各地降雨機率提高，一直到週四（12月28日）北部、東半部及中南部山區全天都將有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨，天候狀況變得極不穩定，3500公尺以上高山有降雪機會，此外，跨年夜、元旦預估將有一波強度逼近大陸冷氣團的冷空氣抵達，北台灣低溫將下探至攝氏14左右，局部空曠地區更是只有攝氏12至13度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員葉致均表示，明日開始南方雲系漸漸北移，各地雲量在白天慢慢增多，晚上過後全台降雨機率都將提高，各地白天的高溫仍有攝氏23至26度，感受較溫暖，不過早晚受到「輻射冷卻」作用影響，溫差還是比較大，中部以北、宜蘭低溫攝氏14至16度、南部、花東攝氏17至18度，近山區、空曠地區、花東縱谷再低攝氏1至2度。

▲週三、週四東北季風增強、南方雲系北移，全台各地的降雨機率都提高，雨區相當大。（圖／中央氣象署提供）
▲週三、週四東北季風增強、南方雲系北移，全台各地的降雨機率都提高，雨區相當大。（圖／中央氣象署提供）
葉致均說明，週四除了持續受南方雲系影響外，東北季風也隨之增強，迎風面基隆北海岸、宜蘭等地區將會有較大雨勢出現，氣溫部分變化不大，各地高溫攝氏23至26度，低溫攝氏14至18度；不過在降雨搭配較低溫的情況下，3500公尺以上高山將有降雪機會。

週六（12月30日）東北季風減弱，各地短暫回溫，下週日跨年夜至元旦清晨，較強的一波冷空氣來襲，雖然目前預報北部、東北部低溫仍是攝氏14至15度，其它地區攝氏17至18度，但仍不排除升級為大陸冷氣團，屆時氣溫將在下探攝氏2至3度，氣象署將持續觀察，請民眾持續留意。

▲未來一週有兩波冷空氣侵襲，尤其在跨年夜至元旦清晨，北部、東北部剩下攝氏14至15度，強度接近大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週有兩波冷空氣侵襲，尤其在跨年夜至元旦清晨，北部、東北部剩下攝氏14至15度，強度接近大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）

把握最後好天氣！明起全台「雨彈炸2天」　跨年夜再挑戰冷氣團

聖誕夜急凍10度！週三「全台變天」要帶傘　跨年、元旦又有冷氣團

南投中寮7.5度！冷氣團陪過聖誕節　「全台雨彈連轟2天」時間出爐

聖誕節「急凍8度」冷到發抖！1圖秒懂一週天氣　週四全台雨彈來襲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選