天氣預報／出門帶傘！明後天「雨彈甩全台」 跨年夜迎戰12度低溫
明天要開始下雨了！中央氣象署表示，明（27）日南方雲系北移，入夜過後各地降雨機率提高，一直到週四（12月28日）北部、東半部及中南部山區全天都將有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨，天候狀況變得極不穩定，3500公尺以上高山有降雪機會，此外，跨年夜、元旦預估將有一波強度逼近大陸冷氣團的冷空氣抵達，北台灣低溫將下探至攝氏14左右，局部空曠地區更是只有攝氏12至13度。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均表示，明日開始南方雲系漸漸北移，各地雲量在白天慢慢增多，晚上過後全台降雨機率都將提高，各地白天的高溫仍有攝氏23至26度，感受較溫暖，不過早晚受到「輻射冷卻」作用影響，溫差還是比較大，中部以北、宜蘭低溫攝氏14至16度、南部、花東攝氏17至18度，近山區、空曠地區、花東縱谷再低攝氏1至2度。
葉致均說明，週四除了持續受南方雲系影響外，東北季風也隨之增強，迎風面基隆北海岸、宜蘭等地區將會有較大雨勢出現，氣溫部分變化不大，各地高溫攝氏23至26度，低溫攝氏14至18度；不過在降雨搭配較低溫的情況下，3500公尺以上高山將有降雪機會。
週六（12月30日）東北季風減弱，各地短暫回溫，下週日跨年夜至元旦清晨，較強的一波冷空氣來襲，雖然目前預報北部、東北部低溫仍是攝氏14至15度，其它地區攝氏17至18度，但仍不排除升級為大陸冷氣團，屆時氣溫將在下探攝氏2至3度，氣象署將持續觀察，請民眾持續留意。