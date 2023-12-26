張兆志和前妻沒交惡！方文琳曾同框前夫老婆　離婚榜樣還有賈靜雯

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方文琳與于冠華2006年結束10年婚姻，男方2017年再娶小9歲圈外人蘇珍瑩，方文琳和前夫及其太太關係良好，曾經帶2名女兒齊優、齊薇和老母親，前往于冠華位於烏來的餐廳踏青，還和前夫的老婆同框，有網友稱讚她是模範前妻、離婚榜樣，方文琳說：「自己的個性本來就是放得開不會糾結的人，善待自己才會活得更好。」
賈靜雯和孫志浩為女兒各退一步 離婚8年首度公開同框
賈靜雯和前夫孫志浩2010年搶女兒風波鬧得沸沸揚揚，最終兩人各退一步，賈靜雯獲判長女小學前的親權，如今兩人各有幸福美滿的家庭，過往不快早已經隨風而逝，不僅曾經帶現任丈夫修杰楷與前夫一起參加孩子畢業典禮，自己還和孫志浩同框合影，對此，賈靜雯感謝愛女梧桐妹，把她和孫志浩及新家人再次凝聚，「謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活。」
依依與史丹利和平簽離婚協議 他寫下金句讚美前妻
「最美雙胞胎」姊姊依依（本名蔡依伶）2013年嫁給圈外人史丹利（徐頌傑），夫妻倆常上通告秀恩愛，史丹利更是演藝圈出名的好好先生，沒想到，今年底兩人簽署離婚協議書，依依表示，分開沒有外力介入、和平且感恩，史丹利更公開讚揚前妻：「有些人、光是遇見就已經是上上籤了！不是只有永遠在一起、才算是結局。」
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