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張兆志和前妻沒交惡！方文琳曾同框前夫老婆　離婚榜樣還有賈靜雯

▲張兆志和前妻不交惡，方文琳（左圖右）、賈靜雯（右一）也是離婚模範。（圖／翻攝自方文琳、賈靜雯臉書）
▲張兆志和前妻不交惡，方文琳（左圖右）、賈靜雯（右一）也是離婚模範。（圖／翻攝自方文琳、賈靜雯臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

知名主持人張兆志（George）近年化身「愛情大師」，經常分享兩性議題，也給大眾許多感情上的建言，怎料，今（26）日他宣布和網紅許允樂結束6年婚姻，令不少人訝異。張兆志發長文細數前妻的好，許允樂也感謝前夫的付出，演藝圈有多對好聚好散的離婚模範，如方文琳和于冠華、賈靜雯與孫志浩。

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方文琳捧場于冠華餐廳　與前夫老婆幫女兒慶生

方文琳與于冠華2006年結束10年婚姻，男方2017年再娶小9歲圈外人蘇珍瑩，方文琳和前夫及其太太關係良好，曾經帶2名女兒齊優、齊薇和老母親，前往于冠華位於烏來的餐廳踏青，還和前夫的老婆同框，有網友稱讚她是模範前妻、離婚榜樣，方文琳說：「自己的個性本來就是放得開不會糾結的人，善待自己才會活得更好。」

▲方文琳（右）帶母親到于冠華餐廳吃飯，也幫愛女齊優（下圖右一）慶生。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲方文琳（中）帶母親到前夫餐廳吃飯，與于冠華老婆蘇珍瑩（左一）幫愛女齊優（右一）慶生。（圖／翻攝自方文琳臉書）
賈靜雯和孫志浩為女兒各退一步　離婚8年首度公開同框

賈靜雯和前夫孫志浩2010年搶女兒風波鬧得沸沸揚揚，最終兩人各退一步，賈靜雯獲判長女小學前的親權，如今兩人各有幸福美滿的家庭，過往不快早已經隨風而逝，不僅曾經帶現任丈夫修杰楷與前夫一起參加孩子畢業典禮，自己還和孫志浩同框合影，對此，賈靜雯感謝愛女梧桐妹，把她和孫志浩及新家人再次凝聚，「謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活。」

▲當年因為孫志浩外遇，賈靜雯選擇在大女兒梧桐妹出生時提出離婚。（圖／賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（右一）當年選擇在梧桐妹出生沒多久提離婚，圖為梧桐妹（中）和生父孫志浩（左一）於畢業典禮合影。（圖／賈靜雯臉書）
依依與史丹利和平簽離婚協議　他寫下金句讚美前妻

「最美雙胞胎」姊姊依依（本名蔡依伶）2013年嫁給圈外人史丹利（徐頌傑），夫妻倆常上通告秀恩愛，史丹利更是演藝圈出名的好好先生，沒想到，今年底兩人簽署離婚協議書，依依表示，分開沒有外力介入、和平且感恩，史丹利更公開讚揚前妻：「有些人、光是遇見就已經是上上籤了！不是只有永遠在一起、才算是結局。」

▲依依（右）、史丹利10年婚變，強調兩人只是需要改變一下相處模式，沒有人受傷。（圖／翻攝自依依臉書）
▲依依（右）、史丹利10年婚變，強調兩人只是需要改變一下相處模式，沒有人受傷。（圖／翻攝自依依臉書）
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