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張兆志、許允樂宣布離婚！認10年情斷原因曝：找不到作為父親動力

▲張兆志（右）、許允樂（左）雙雙宣布離婚，在生小孩的議題上並未達成共識，結束10年戀情，張兆志也說，「我找不到做父親的動力。」（圖／張兆志臉書）
▲張兆志（右）、許允樂（左）雙雙宣布離婚，在生小孩的議題上並未達成共識，結束10年戀情，張兆志也說，「我找不到做父親的動力。」（圖／張兆志臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人張兆志與網紅許允樂2013年墜入愛河，並於2017年結婚，婚姻生活看似甜蜜又幸福，怎料夫妻倆雙雙選在今（26）日證實離婚消息，原因則是在生小孩的議題上並未達成共識。張兆志坦言，自己找不到作為父親的動力，而許允樂則表示，「27到37，到了女人年齡上的生育限制這個關口上，我們的藍圖依舊沒有為了自己以外的人改變。」讓粉絲們相當錯愕。

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張兆志在臉書上表示，「真的無法想像，這三千六百多個日子，瞬眼一般就要迎接2024年了，我對妳的感覺不但沒有消退，那份愛在我心裡反而如此強勢的蔓延開來，佔據我的每個細胞。」並由衷感謝對方的愛與陪伴

張兆志提到，「我很高興妳，終於確認想擁有自己的孩子這個想法，這個是誰都不能奪走與中斷妳的天命，我也很努力的想要跟上妳的想法並且實踐這個心願，但就是這麼點遺憾，我始終提不起，也找不到做父親的動力，即便我隱約感覺到我有可能會因為這樣而失去妳。」

最後他強調，「今年，我們將因為這個原因各自面對未來，直到我們牽著手交出申請表格當下，我們對彼此仍然充滿了信任、感恩與憐愛，不爭、不吵，沒有各執一詞，只有我眼中，一個深愛著十年的妳，最後一刻的張太太，謝謝妳讓我當妳十年的張先生。」

▲張兆志（右）和女友許允樂選在5月20日登記結婚。（圖／翻攝自張兆志臉書，2017.05.20）
▲張兆志（右）與許允樂於2017年5月20日登記結婚，怎料才維持6年就結束婚姻，也結束10年的戀情。（圖／張兆志臉書）
許允樂則在IG上感謝張兆志，「自在、快樂的十年，從交往到現在，我們在一起十年了，真正理解到什麼叫被珍惜、被保護，有個人滿眼都是自己，眼裡也盡是疼愛，讓我有底氣、有自信，還有個可以安放所有不安的臂彎，能在這些歲月裡，依舊保有自己的事業、脾氣，照料我粗枝大葉的零分生活技能、包容我的全部，謝謝你，我的先生。」

隨後許允樂也證實，在生小孩的議題並未達成共識，「十年來，我都期待著哪天先生會想要小孩了，十年來，先生也在等著我也許沒想要小孩了，嗯啊，橫在我們之間的是這個選擇，我的藍圖裡一直都是很渴望孩子的，而先生的藍圖裡是不想要有孩子的。」

雖然自身並未改變想要小孩的念頭，但許允樂決定尊重張兆志想法，「那不管是誰妥協誰，肯定沒必要無需探究為何先生不想要有小孩，就像不會有人問我為何堅持想要小孩一樣，我們很感謝彼此沒有因為愛，硬著頭皮妥協特別明確。」

最後許允樂強調，大家不用太過度關心，坦承離婚一事早在半年前就有討論過，「我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來，把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完，剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已。」也呼籲大家「千萬不可說再也不相信愛情這種傻話了，邱比特射在我們身上的是箭不是棉花糖，真正的愛情，就是愛的同時也帶著痛。」

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