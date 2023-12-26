張兆志、許允樂宣布離婚！認10年情斷原因曝：找不到作為父親動力

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張兆志提到，「我很高興妳，終於確認想擁有自己的孩子這個想法，這個是誰都不能奪走與中斷妳的天命，我也很努力的想要跟上妳的想法並且實踐這個心願，但就是這麼點遺憾，我始終提不起，也找不到做父親的動力，即便我隱約感覺到我有可能會因為這樣而失去妳。」
最後他強調，「今年，我們將因為這個原因各自面對未來，直到我們牽著手交出申請表格當下，我們對彼此仍然充滿了信任、感恩與憐愛，不爭、不吵，沒有各執一詞，只有我眼中，一個深愛著十年的妳，最後一刻的張太太，謝謝妳讓我當妳十年的張先生。」
許允樂則在IG上感謝張兆志，「自在、快樂的十年，從交往到現在，我們在一起十年了，真正理解到什麼叫被珍惜、被保護，有個人滿眼都是自己，眼裡也盡是疼愛，讓我有底氣、有自信，還有個可以安放所有不安的臂彎，能在這些歲月裡，依舊保有自己的事業、脾氣，照料我粗枝大葉的零分生活技能、包容我的全部，謝謝你，我的先生。」
隨後許允樂也證實，在生小孩的議題並未達成共識，「十年來，我都期待著哪天先生會想要小孩了，十年來，先生也在等著我也許沒想要小孩了，嗯啊，橫在我們之間的是這個選擇，我的藍圖裡一直都是很渴望孩子的，而先生的藍圖裡是不想要有孩子的。」
雖然自身並未改變想要小孩的念頭，但許允樂決定尊重張兆志想法，「那不管是誰妥協誰，肯定沒必要無需探究為何先生不想要有小孩，就像不會有人問我為何堅持想要小孩一樣，我們很感謝彼此沒有因為愛，硬著頭皮妥協特別明確。」
最後許允樂強調，大家不用太過度關心，坦承離婚一事早在半年前就有討論過，「我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來，把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完，剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已。」也呼籲大家「千萬不可說再也不相信愛情這種傻話了，邱比特射在我們身上的是箭不是棉花糖，真正的愛情，就是愛的同時也帶著痛。」
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