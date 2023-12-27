南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

夏慕尼鐵板燒「隱藏規則」曝！店員認了　老饕吃過後悔：太晚知道

▲說到台灣中等價位的鐵板燒，應該不少人都會想到王品集團的「夏慕尼」，精緻服務深受不少老饕喜愛。（圖/NOWnews資料照）
▲說到台灣中等價位的鐵板燒，應該不少人都會想到王品集團的「夏慕尼」，精緻服務深受不少老饕喜愛。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點一道主菜，主廚就會在煎台上現場料理，熱騰騰的美食就能及早享用，品嚐食物最佳賞味期，因此深受不少老饕喜愛。然而提到台灣的鐵板燒，除了平價的大埔鐵板燒以外，集團式的「夏慕尼」也經常是最多人愛吃的中價位鐵板燒。不過近年由於物價上漲，夏慕尼現在一客套餐也要$1190元加上一成服務費，因此CP值問題也是常常備受討論。不過，有網友分享自己去吃了夏慕尼鐵板燒心得之後，卻意外釣出「隱藏用餐規則」，引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」分享食用夏慕尼的心得，表示跟男友初次去嘗試夏慕尼，點了雙人套餐，整個前菜到主餐以及甜點都讓人飽到不行，評比餐點當中，覺得檸檬Sorbet很好喝，還能夠一直無限續；不過櫻花蝦炒飯雖然很好吃，但是有點太小碗，一下就吃光有點可惜；最後則是主餐的菲力牛排跟鴨胸都非常好吃」。

▲夏慕尼套餐當中的麵包其實可以無限續加，不過因為現烤還是要稍微等一下！（圖/Google評價）
▲夏慕尼套餐當中的麵包其實可以無限續加，不過因為現烤還是要稍微等一下！（圖/Google評價）
貼文一出，不少內行老饕則回應「你不知道櫻花蝦炒飯可以續吼！麵包也可以喔」、「其實夏慕尼CP值真的很高，很多人說吃不飽，但他超好吃的麵包跟櫻花蝦炒飯也都是可以續的喔！」、「炒飯當然是要續起來，還有麵包也超好吃的」、「2年夏慕尼店員路過，炒飯麵包可以續，你要續幾次就可以幾次，不過因為現烤，還要看當天客量所以可能會等一下下哦」。

而《NOWnews》記者實際查看夏慕尼官網菜單當中，發現當中並沒有寫到附贈的檸檬Sorbet、麵包以及櫻花蝦炒飯可以無限續吃，但是打開Google評價當中，可以發現近日到夏慕尼鐵板燒用餐的老饕們都表示「櫻花蝦炒飯超好吃！師傅說可以續，還真的是第一次知道，以前都沒續過」、「麵包跟炒飯都可以無限續，服務很好很喜歡」。

▲夏慕尼鐵板燒的櫻花蝦炒飯也是店內招牌之一，不僅可以提前上餐，也同樣是可以無限續碗的餐點喔！（圖/Google評價）
▲夏慕尼鐵板燒的櫻花蝦炒飯也是店內招牌之一，不僅可以提前上餐，也同樣是可以無限續碗的餐點喔！（圖/Google評價）
而大胃王YouTuber「吃貨豪豪」今年6月的時候也到夏慕尼拍攝影片，當時他透露「按照正常夏慕尼鐵板燒正常出餐流程的話，櫻花蝦炒飯應該會是在最後主餐出完之後才上，但是如果想要先吃的話，也可以跟店員講先上」最終吃貨豪豪麵包也續了5至6個，櫻花蝦炒飯則是續到快20碗，資深店員也透露遇過最多是7碗，吃貨豪豪應該是第一個吃那麼多的人。影片讓不少觀眾也回應「看豪豪在吃那炒飯都覺得飽了XD」、「吃那麼多次完全不知道可以續，虧大了啦」。

▲YouTuber「吃貨豪豪」挑戰夏慕尼吃到飽，店內的櫻花蝦炒飯其實可以免費一直續，最終他吃了20多碗，也讓店員表示已經破紀錄。（圖/YT@吃貨豪豪）
▲YouTuber「吃貨豪豪」挑戰夏慕尼吃到飽，店內的櫻花蝦炒飯其實可以免費一直續，最終他吃了20多碗，也讓店員表示已經破紀錄。（圖/YT@吃貨豪豪）

台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

八方雲集最強不是鍋貼了！內行吃過「它」全改觀：根本不是水餃店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選