夏慕尼鐵板燒「隱藏規則」曝！店員認了 老饕吃過後悔：太晚知道
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點一道主菜，主廚就會在煎台上現場料理，熱騰騰的美食就能及早享用，品嚐食物最佳賞味期，因此深受不少老饕喜愛。然而提到台灣的鐵板燒，除了平價的大埔鐵板燒以外，集團式的「夏慕尼」也經常是最多人愛吃的中價位鐵板燒。不過近年由於物價上漲，夏慕尼現在一客套餐也要$1190元加上一成服務費，因此CP值問題也是常常備受討論。不過，有網友分享自己去吃了夏慕尼鐵板燒心得之後，卻意外釣出「隱藏用餐規則」，引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」分享食用夏慕尼的心得，表示跟男友初次去嘗試夏慕尼，點了雙人套餐，整個前菜到主餐以及甜點都讓人飽到不行，評比餐點當中，覺得檸檬Sorbet很好喝，還能夠一直無限續；不過櫻花蝦炒飯雖然很好吃，但是有點太小碗，一下就吃光有點可惜；最後則是主餐的菲力牛排跟鴨胸都非常好吃」。
貼文一出，不少內行老饕則回應「你不知道櫻花蝦炒飯可以續吼！麵包也可以喔」、「其實夏慕尼CP值真的很高，很多人說吃不飽，但他超好吃的麵包跟櫻花蝦炒飯也都是可以續的喔！」、「炒飯當然是要續起來，還有麵包也超好吃的」、「2年夏慕尼店員路過，炒飯麵包可以續，你要續幾次就可以幾次，不過因為現烤，還要看當天客量所以可能會等一下下哦」。
而《NOWnews》記者實際查看夏慕尼官網菜單當中，發現當中並沒有寫到附贈的檸檬Sorbet、麵包以及櫻花蝦炒飯可以無限續吃，但是打開Google評價當中，可以發現近日到夏慕尼鐵板燒用餐的老饕們都表示「櫻花蝦炒飯超好吃！師傅說可以續，還真的是第一次知道，以前都沒續過」、「麵包跟炒飯都可以無限續，服務很好很喜歡」。
而大胃王YouTuber「吃貨豪豪」今年6月的時候也到夏慕尼拍攝影片，當時他透露「按照正常夏慕尼鐵板燒正常出餐流程的話，櫻花蝦炒飯應該會是在最後主餐出完之後才上，但是如果想要先吃的話，也可以跟店員講先上」最終吃貨豪豪麵包也續了5至6個，櫻花蝦炒飯則是續到快20碗，資深店員也透露遇過最多是7碗，吃貨豪豪應該是第一個吃那麼多的人。影片讓不少觀眾也回應「看豪豪在吃那炒飯都覺得飽了XD」、「吃那麼多次完全不知道可以續，虧大了啦」。