CoCo日焙珍珠奶茶「買一送一」！三分春色、星巴克也「買一送一」

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CoCo都可即日起至2024年1月2日，在Uber Eats上獨家祭出莓果派對(L)、日焙珍珠奶茶(L)「買一送一」優惠！人氣珍珠搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌三分春色：雙北奉茶日「買一送一」、第二杯半價
高雄知名鮮果茶飲連鎖品牌「三分春色」，每個月一到3號就會舉行奉茶日，以往只辦在中彰/新竹、台南以南地區。這次鎖定雙北店家，首度在2024年1月3日祭出「奉茶日」活動優惠。包括嚴選金萱、春分特等紅茶可享「買一送一」；黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思、草莓拿鐵布蕾3款手搖飲料則有「第二杯半價」優惠。
主打草莓飲品的三分春色還推薦奶香濃醇的「草莓拿鐵布蕾」、新鮮香水草莓果粒和草莓凍多重口感的「霸氣可爾必思」、香濃「海鹽芝士草莓」、苗栗大湖香水草莓搭配草莓凍的「霸氣翡翠草莓」4大草莓飲品。
📌星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。