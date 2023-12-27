北部最強景點不是國父紀念館了！真正霸主是它　前10月擠700萬人

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不過值得一提的是，台北的國父紀念館雖然在數字上是名目的冠軍，但因為今年台灣燈會舉辦於此，因此光是2月的參訪人數就佔據前10月800萬人當中的633萬人，反觀位於新北的「林口三井Outlet」每個月穩定表現，平均單月都有70萬人到此造訪。又攤開2022的觀光人潮數據當中，發現「林口三井Outlet」整年度觀光人次692萬餘人穩居冠軍，今年才截至10月就已經突破2022整年觀光人數，可以說是北部景點的真正王者！
仔細看「林口三井Outlet」的Google評價當中，也是拿下4.1分不錯的星級，不少遊客去逛過都表示「餐廳選擇眾多，非常好買」、「交通非常方便好抵達，有機捷、公車等等，食物類選擇多、服飾品牌都蠻齊全的」、「好逛好吃好停車，還有威秀影城、兒童遊樂場等娛樂設施，安排一日三井Outlet旅遊完全沒問題」、「讓人會想二訪的地方，需要補給服飾球鞋等日常用品時就會想到，很讚」。
而除了前三名景點之外，今年北部地區第四名至第十名的景點分別是位於桃園「大溪老街（575萬餘人）」、台北「陽明公園（492萬餘人）」、新北「鶯歌陶瓷博物館（454萬餘人）」、新北「淡水老街（368萬餘人）」、桃園「虎頭山風景區（344萬餘人）」、新北「九份老街（334萬餘人）」、桃園「龍潭觀光大池（324萬餘人）」。
而在前十名的榜單當中，北部地區包括北北桃三地入選景點還算平均，大約每縣市都有2至4個景點，而基隆跟宜蘭則沒有景點列入到前10名當中。另外，入列今年前十大北部景點當中就有三個老街，顯見台灣人真的非常喜愛老街文化，下回中南部縣市的人要來北部遊玩時，不妨可以參考這些熱門景點，體驗不同的文化風情囉！