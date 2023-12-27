南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

北部最強景點不是國父紀念館了！真正霸主是它　前10月擠700萬人

▲國父紀念館是今年北部地區目前觀光人潮最多的景點，不過攤開數字解析會發現，真正王者另有其人！（圖／NOWnews資料圖）
▲國父紀念館是今年北部地區目前觀光人潮最多的景點，不過攤開數字解析會發現，真正王者另有其人！（圖／NOWnews資料圖）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然只是一個小小島嶼，但是觀光的景點可以說是這輩子都去不完，不少人安排國旅的時候也會針對區塊來進行選擇，例如中南部民眾想到北部遊玩等等。然而說到北部地區的旅遊景點，以今年來說第一個想到的肯定是舉辦台灣燈會的國父紀念館，但根據觀光署日前公布最新統計，其實北部最強景點應該是位於新北的「林口三井Outlet」，前10月擠進700萬人朝聖觀光！《NOWnews》也特別整理北部地區十大熱門景點，提供給想去北部遊玩的民眾一文看懂哦！

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根據觀光署最新公布10月的觀光人次，今年前10月累積最多人次觀光的是位於台北的「國父紀念館」，一共有800萬餘人造訪此地而第二名跟第三名則是位於新北的「林口三井Outlet」、台北「松山文創園區」，前10月分別累積近700萬人次、651萬人次，表現也是非常的優秀。

▲今（18）日適逢補班日，但台灣燈會依然吸引大批人潮前往參觀，北捷一度啟動國父紀念館站過站不停措施紓解人潮。（圖／翻攝自北市觀傳局）
▲國父紀念館今年因為舉辦台灣燈會，觀光人潮在2月暴增，單月就有633萬人到此造訪。（圖／翻攝自北市觀傳局）
不過值得一提的是，台北的國父紀念館雖然在數字上是名目的冠軍，但因為今年台灣燈會舉辦於此，因此光是2月的參訪人數就佔據前10月800萬人當中的633萬人，反觀位於新北的「林口三井Outlet」每個月穩定表現，平均單月都有70萬人到此造訪。又攤開2022的觀光人潮數據當中，發現「林口三井Outlet」整年度觀光人次692萬餘人穩居冠軍，今年才截至10月就已經突破2022整年觀光人數，可以說是北部景點的真正王者！

仔細看「林口三井Outlet」的Google評價當中，也是拿下4.1分不錯的星級，不少遊客去逛過都表示「餐廳選擇眾多，非常好買」、「交通非常方便好抵達，有機捷、公車等等，食物類選擇多、服飾品牌都蠻齊全的」、「好逛好吃好停車，還有威秀影城、兒童遊樂場等娛樂設施，安排一日三井Outlet旅遊完全沒問題」、「讓人會想二訪的地方，需要補給服飾球鞋等日常用品時就會想到，很讚」。

▲位於新北的林口三井Outlet其實才是北部景點的王者，前10月累積造訪人次近700萬人，成績相當優異。（圖/林口三井Outlet評價）
▲位於新北的林口三井Outlet其實才是北部景點的王者，前10月累積造訪人次近700萬人，成績相當優異。（圖/林口三井Outlet評價）
而除了前三名景點之外，今年北部地區第四名至第十名的景點分別是位於桃園「大溪老街（575萬餘人）」、台北「陽明公園（492萬餘人）」、新北「鶯歌陶瓷博物館（454萬餘人）」、新北「淡水老街（368萬餘人）」、桃園「虎頭山風景區（344萬餘人）」、新北「九份老街（334萬餘人）」、桃園「龍潭觀光大池（324萬餘人）」。

而在前十名的榜單當中，北部地區包括北北桃三地入選景點還算平均，大約每縣市都有2至4個景點，而基隆跟宜蘭則沒有景點列入到前10名當中。另外，入列今年前十大北部景點當中就有三個老街，顯見台灣人真的非常喜愛老街文化，下回中南部縣市的人要來北部遊玩時，不妨可以參考這些熱門景點，體驗不同的文化風情囉！

▲淡水老街成為台灣遊客評價最高的老街，不僅交通方便，也被稱讚街道乾淨、規劃良好。（圖／Google評價）
▲淡水老街在北部景點當中排名第7，但同時成為台灣遊客評價最高的老街，不僅交通方便，也被稱讚街道乾淨、規劃良好。（圖／Google評價）

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