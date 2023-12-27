李善均天價片酬2億！《寄生上流》紅全球　染毒出軌暖男形象崩壞

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他私下形象也很好，鮮少鬧出緋聞，與女星田慧振愛情長跑多年，選在2009年當紅之際結婚，育有2個兒子，給人愛家、好男人的形象。正因為如此，李善均這次爆發吸毒、出軌風波，對象還是聲色場所的女室長，令人相當震驚，儘管他多次驗毒結果都是陰性，對方卻緊咬不放，甚至咬死他吸毒至少5次，讓李善均氣到要對質，要求對方測謊。
由於韓國男演員片酬高，一般高於女演員，李善均吸毒新聞曝光後，就有人起底他的酬勞，發現他演出《法錢》的片酬每集高達2億元，僅次於男星李敏鎬每集10億韓幣（約2400萬元台幣）、金秀賢每集5億韓幣（約1200萬台幣）、宋仲基每集3億（約720萬台幣）。而李善均每集片酬高達2億元遭挖出後，因吸毒復出的朱智勳也被爆出每集都有2.5億元（約600萬台幣），網友痛罵這些吸毒的人憑什麼領高薪，輿論轟垮了李善均，田慧振趕緊將2個兒子送出國，他也因此走上絕路。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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