快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均天價片酬2億！《寄生上流》紅全球　染毒出軌暖男形象崩壞

▲影帝李善均在《寄生上流》 飾演多金社長紅遍全球，電視劇每集片酬高達2億元韓幣，卻因為染毒人生崩壞，在車上輕生。（圖／資料照）
▲影帝李善均在《寄生上流》 飾演多金社長紅遍全球，電視劇每集片酬高達2億元韓幣，卻因為染毒人生崩壞，在車上輕生。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

韓國實力派演員李善均被爆吸毒出軌，好男人形象一夕崩塌，今（27）日疑似輕生，被發現倒臥在車上身亡，享年48歲。他過往演過《咖啡王子一號店》、《寄生上流》、《我的大叔》等知名作品，電視劇酬勞每集高達2億元韓幣（480萬元），天價收入僅次於李敏鎬、金秀賢、宋仲基等人，卻不慎染毒誤入歧途，令人不勝唏噓。

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▲李善均曾經來台宣傳電影《90分鐘末日倒數》。（圖／華映）
李善均是韓國藝術綜合大學演劇學系畢業的表演科班生，2007年在偶像劇《咖啡王子一號店》和孔劉、尹恩惠合作，受到大眾喜愛；2015年，以電影《非常警探》獲得第51屆百想藝術大賞電影部門最佳男演員；2018年搭檔IU演出《我的大叔》，互相救贖的故事逼哭觀眾，實力派演技獲得肯定，而《寄生上流》的多金社長一角，更是讓他紅遍全球，片酬跟著水漲船高。

▲李善均飾演選舉策略家。（圖／華映）
▲李善均領天價片酬卻鬧出吸毒風波，遭到輿論撻伐。（圖／華映）
他私下形象也很好，鮮少鬧出緋聞，與女星田慧振愛情長跑多年，選在2009年當紅之際結婚，育有2個兒子，給人愛家、好男人的形象。正因為如此，李善均這次爆發吸毒、出軌風波，對象還是聲色場所的女室長，令人相當震驚，儘管他多次驗毒結果都是陰性，對方卻緊咬不放，甚至咬死他吸毒至少5次，讓李善均氣到要對質，要求對方測謊。

▲李善均三度被傳喚說明吸毒案。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲李善均日前被傳喚說明吸毒案，表示願意誠實回答。（圖／翻攝自MBC YouTube）
由於韓國男演員片酬高，一般高於女演員，李善均吸毒新聞曝光後，就有人起底他的酬勞，發現他演出《法錢》的片酬每集高達2億元，僅次於男星李敏鎬每集10億韓幣（約2400萬元台幣）、金秀賢每集5億韓幣（約1200萬台幣）、宋仲基每集3億（約720萬台幣）。而李善均每集片酬高達2億元遭挖出後，因吸毒復出的朱智勳也被爆出每集都有2.5億元（約600萬台幣），網友痛罵這些吸毒的人憑什麼領高薪，輿論轟垮了李善均，田慧振趕緊將2個兒子送出國，他也因此走上絕路。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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