李善均留遺書身亡！他曾在北車掀起「追高鐵」畫面　是韓星第1人

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他早期最讓人印象深刻的作品，就非跟尹恩惠、孔劉合作的《咖啡王子一號店》莫屬，李善均劇中飾演熱愛工作的「崔漢成」，對女友十分痴情；直到遇見尹恩惠飾演的「高恩燦」，心因此被動搖，2人最後未跨越友情界線，成了好朋友。
李善均後續跟IU主演的《我的大叔》也深受大眾喜愛，角色「朴東勳」個性雖然沉默寡言，但卻是位默默替人著想的人。隔年，他跟影帝宋康昊、崔宇植、朴素丹、朴敘俊主演的電影《寄生上流》，更是把他演藝生涯推向顛峰，《寄生上流》也囊括坎城影展「金棕櫚獎」；青龍電影獎「最佳電影」、「最佳導演」、「影后」、「最佳女配」、「最佳美術」；金球獎「最佳外語片」；奧斯卡金像獎「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」、「最佳國際電影」等殊榮。
李善均演技備受肯定，他2018年曾跟河正宇來台宣傳電影《90分鐘末日倒數》，當時也受到河正宇2017年主演的電影《與神同行》高人氣影響，2人在台北車站搭高鐵南下跑宣傳時被影迷包圍，不是「追車」而是「追高鐵」，也成了當時粉絲討論的話題。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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