2023全台新案總銷爆2.08兆巨量！成交均價54萬　新竹首見價跌逾5%

48歲韓星李善均染毒自殺身亡　爆愛妻田慧振才為救夫賠售江南豪宅

▲南韓影帝李善均（右）陷入染毒風波，傳愛妻田慧振（左）賠售江南豪宅救夫，未料李善均今（27）卻被證實自殺身亡。（圖／NOWnews資料照、飆風特警隊Naver電影劇照）
▲南韓影帝李善均（右）陷入染毒風波，傳愛妻田慧振（左）賠售江南豪宅救夫，未料李善均今（27）卻被證實自殺身亡。（圖／NOWnews資料照、飆風特警隊Naver電影劇照）

記者徐銘穗/綜合報導

48歲南韓影帝李善均以《寄生上流》的豪宅男主人一角走紅全球，10月捲入吸毒案，與聲色場所的女室長不倫戀也跟著曝光，李善均正面形象崩解，其與星妻田慧振共同代言的通訊廣告被下架，傳出田慧振賠售江南豪宅救夫，未料今（27）卻傳出李善均自殺身亡憾事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（27）日李善均於首爾某公園被發現身亡，陳屍車內，疑似是燒炭輕生。根據韓媒報導指出，外界推測李善均最快在本周被傳喚調查，田慧振近期賣掉了去年花140億韓幣（約台幣3.3億台幣）的江南大樓，以150億（約台幣3.5億台幣）的價格出售，引發劇烈討論。

▲南韓YouTuber「Mark」曾拍片走訪李善均豪宅社區，並表示IU、劉仁娜、Zico和Crush也住在該棟大樓裡。（圖／翻攝Mark World TV YouTubbe）
▲南韓YouTuber「Mark」曾拍片走訪李善均豪宅社區，並表示IU、劉仁娜、Zico和Crush也住在該棟大樓裡。（圖／翻攝Mark World TV YouTubbe）
韓媒也特意找來房產界專業人士分析，指出考慮到法人稅、利息、轉讓稅相關，田慧振此次賣房完全是虧本生意。消息曝光後，網友也推測田慧振著急賣房，可以是與李善均染毒遭調查一事有關，先提前準備好違約金和生活費。 

據悉，李善均與田慧振江南豪宅地理位置、景色都是首爾數一數二，南韓YouTuber「Mark」曾拍片走訪李善均豪宅社區，並表示IU、劉仁娜、Zico和Crush也住在該棟大樓裡，其內有游泳池、健身房、位於17樓的景觀咖啡廳，及高爾夫練習區 等，十分奢華。

支持李善均的粉絲紛紛想起，韓星朱智勛2009年吸食大麻，後來復出憑藉《與神同行》又翻紅，如今戲約不斷，盼李善均也能重新振作，不過令人遺憾的是，今（27）卻傳來李善均自殺身亡的噩耗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均車內身亡！是老婆田慧振報案：老公留下遺書　最後身影曝光

李善均留遺書身亡！他曾在北車掀起「追高鐵」畫面　是韓星第1人

GD終結吸毒疑雲！警方：無嫌疑人結案　李善均將被3度傳喚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選