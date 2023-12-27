48歲韓星李善均染毒自殺身亡 爆愛妻田慧振才為救夫賠售江南豪宅
48歲南韓影帝李善均以《寄生上流》的豪宅男主人一角走紅全球，10月捲入吸毒案，與聲色場所的女室長不倫戀也跟著曝光，李善均正面形象崩解，其與星妻田慧振共同代言的通訊廣告被下架，傳出田慧振賠售江南豪宅救夫，未料今（27）卻傳出李善均自殺身亡憾事。
記者徐銘穗/綜合報導
今（27）日李善均於首爾某公園被發現身亡，陳屍車內，疑似是燒炭輕生。根據韓媒報導指出，外界推測李善均最快在本周被傳喚調查，田慧振近期賣掉了去年花140億韓幣（約台幣3.3億台幣）的江南大樓，以150億（約台幣3.5億台幣）的價格出售，引發劇烈討論。
韓媒也特意找來房產界專業人士分析，指出考慮到法人稅、利息、轉讓稅相關，田慧振此次賣房完全是虧本生意。消息曝光後，網友也推測田慧振著急賣房，可以是與李善均染毒遭調查一事有關，先提前準備好違約金和生活費。
據悉，李善均與田慧振江南豪宅地理位置、景色都是首爾數一數二，南韓YouTuber「Mark」曾拍片走訪李善均豪宅社區，並表示IU、劉仁娜、Zico和Crush也住在該棟大樓裡，其內有游泳池、健身房、位於17樓的景觀咖啡廳，及高爾夫練習區 等，十分奢華。
支持李善均的粉絲紛紛想起，韓星朱智勛2009年吸食大麻，後來復出憑藉《與神同行》又翻紅，如今戲約不斷，盼李善均也能重新振作，不過令人遺憾的是，今（27）卻傳來李善均自殺身亡的噩耗。
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