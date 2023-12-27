天氣預報／變天了！今晚起「全台有雨」濕涼2天 跨年強碰冷氣團
今（27）日晚上開始要變天了！中央氣象署預報員徐仲毅提醒，由於台灣南方的雲系移入本島，今晚開始一直到明（28）日一整天，全台各縣市都有飄雨機會，而配合東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭則要留意較大雨勢，週五（12月29日）天氣好轉，週六（12月30日）東北季風減弱，下週日誇年（12月31日），將再有一波強度直逼「大陸冷氣團」的冷空氣抵台。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員徐仲毅說明，今天各地雲量在白天慢慢增多，晚上過後南方雲系移入，全台降雨機率都將提高，白天高溫各地仍有攝氏23至26度，感受溫暖，但早晚受到「輻射冷卻」作用影響，溫差還是比較大，中部以北、宜蘭低溫攝氏14至16度、南部、花東攝氏17至18度，近山區、空曠地區、花東縱谷再低攝氏1至2度。
徐仲毅提醒，明日一整天受南方雲系影響，北部、東半部、南部跟中部山區，都有局部飄雨機會，中部平地也有零星降雨，週五開始水氣減少，剩東北季風影響，迎風面北部、東半部有雨，東北部還是要注意局部大雨；週末兩天一直到元旦、下週二的天氣都較穩定，各地以多雲到晴為主。
徐仲毅指出，目前較需關注的是跨年當天的冷空氣，預計中部以北及宜蘭低溫14至16度，其他地區則在攝氏17至18度，但冷空氣強度仍有調整空間，若屆時強度達「大陸冷氣團」，各地氣溫將再下探攝氏2至3度，氣象署將持續觀察，請民眾持續留意。