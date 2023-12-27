潘孟安子弟兵遭爆蓋違法農舍！林國春嗆：曾任民政處長知法犯法？

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林國春說，根據2017、18年航照圖，徐富癸家所持土地上，均無建築物跡象，但開始有整地痕跡，很明顯該「農舍」應為近期所興建，只是徐富癸曾原為報社記者，後為潘孟安任立委時期的服務處主任；今年臨時被指派參選立委前，職務為屏東縣政府民政處長，徐妻為職業軍人退伍，雙人應不具備農民資格，而且兩人如有農民身份，農地大小也不符合興建資格。
林國春強調，潘孟安2014年擔任縣長，徐富癸同時進入縣府，陸續擔任潘孟安麾下的多種要職，更有潘孟安分身與代理人的稱號，徐從立委辦公室主任無縫接軌到縣府任要職，官場生涯對「農地農用」的相關規定應該相當清楚，無論這是一般建物也好，小木屋也好，農舍也罷，竟然還能有門牌，真是令人匪夷所思。
「違法農舍是如何申請到門牌號碼？又是如何非法申請到水電供給？」林國春說，戶政單位由縣府管轄，是否為潘孟安主政下的縣府為徐富癸大開方便之門？徐富癸自稱清廉、守法、愛鄉、愛土，現在應該也要加上「愛農舍」，此次被發現徐家坐擁違法農舍，過去的「人設」也不攻自破，只剩虛偽二字。
律師柯晨晧說，根據《農業用地興建農舍辦法》，需取得農民資格、持有農地並在當地設籍滿2年、農地面積大於0.25公頃，才能起造農舍；另外，在《農業發展條例》修正以前（也就是 2000年1月28日 以前），早已取得農地的「老農」並不受上述條件的限制，但很顯然的是，徐富癸不在老農條例內，現有的這個農舍合不合法，相信徐本人心理有數。
柯晨晧表示，徐富癸家既然是違法農舍，縣府就該該即刻處理。根據法規，違反土地使用分區管制者，地方政府得限期令其變更使用，或勒令停止使用，或拆除建築物恢復原狀，經限期改正而不改正者，得按次分別處土地所有權人或使用人，新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，至其改正為止，拒不繳納罰款者，移送法院強制執行。
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