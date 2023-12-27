快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均死亡現場擠滿人！警察努力清空　友人：他因家人自責痛苦

▲李善均的友人透露他生前很痛苦。（圖／鬼夢遊Naver電影劇照）
▲李善均的友人透露他生前很痛苦。（圖／鬼夢遊Naver電影劇照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均不敵吸毒、外遇等負面風波影響，今（27）日選擇走上絕路，他被發現在公園附近的車內身亡，案發現場目前擠滿媒體與警察，場面相當混亂。根據《文化日報》報導，友人透露李善均生前因為家人受到痛苦，自己看到這情況「比誰還難受」。

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▲警方整理李善均死亡現場。（圖／翻攝mydaily）
▲警方整理李善均死亡現場。（圖／翻攝mydaily）
李善均涉嫌吸毒，前後經過3次調查，他10月以來從未正面回應是否吸毒，僅表示會誠實接受調查；李善均的友人對此表示，「李善均被牽連到不光彩的事情後，因為未經確認的事，連他的熟人也一起被網友指責，所以感到很辛苦，而且家人遭受痛苦，他比誰都難受」。

今早10點12分，警察接到人口失蹤報案電話，警方跟消防隊員隨即展開搜查，透過手機定位找到失蹤者的車停在首爾鍾路區臥龍公園附近，到場時發現當事人已沒生命跡象，死者證實為李善均，而報案者就是他的經紀人，據悉他老婆田慧振透露：「丈夫寫下遺書的紙條就離開了家。」

警方初步判斷李善均應為輕生，真正的死因調查中。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
 

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