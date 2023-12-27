李善均死亡現場擠滿人！警察努力清空　友人：他因家人自責痛苦

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今早10點12分，警察接到人口失蹤報案電話，警方跟消防隊員隨即展開搜查，透過手機定位找到失蹤者的車停在首爾鍾路區臥龍公園附近，到場時發現當事人已沒生命跡象，死者證實為李善均，而報案者就是他的經紀人，據悉他老婆田慧振透露：「丈夫寫下遺書的紙條就離開了家。」
警方初步判斷李善均應為輕生，真正的死因調查中。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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