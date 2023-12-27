2023全台新案總銷爆2.08兆巨量！成交均價54萬　新竹首見價跌逾5%

房市連40個月樂觀！2024三大觀察重點曝　未來半年2關鍵難回高峰

▲中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）發布12月的消費者信心指數，當中「購買房地產時機」指標連續40個月保持在樂觀區間。（圖／台灣房屋提供）
▲中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）發布12月的消費者信心指數，當中「購買房地產時機」指標連續40個月保持在樂觀區間。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）發布12月的消費者信心指數(CCI)，當中「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為105.61點，雖較上月下降0.97 點，但分數已連續40個月保持100以上的樂觀區間。專家分享2024年房市三大觀察重點，有2關鍵因素讓未來半年房市難回2022上半年高峰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，討論大半年的囤房稅2.0，12月正式三讀通過，即使政策2024年7月才會上路，但法案拍板難免在短期內推升買方保守心態；加上年底選戰進入白熱化階段，房市相關的政策討論較活躍，部分民眾對房市略顯觀望，使12月指標分數較上月下滑。

▲消費者信心指數「購買房地產時機」指標分數。（圖／台灣房屋提供）
▲消費者信心指數「購買房地產時機」指標分數。（圖／台灣房屋提供）
12月的分數雖小幅下降，不過年底是國人傳統購屋旺季，且下半年買氣在新青安優貸政策支撐下，表現持續穩健，也使2023年的量縮幅度持續收斂，預估全年全國的買賣移轉棟數，可保持在30萬棟以上，因此12月指標分數連續40個月落在100以上區間，顯示民眾對房市發展的看法偏向正面。

周鶴鳴指出，展望2024房市，觀察的三大重點將著重於「國內外經濟復甦冷熱」、「何時終結升息循環開始降息」，以及「2024下半年囤房稅2.0實施後的效應」；不過選舉結束後，干擾因素趨於淡化，加上軍公教帶頭加薪，內需市場可望更加扎實，因此新年的房市發展，預估將趨向審慎平穩。

▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴認為，2024房市觀察重點將在國內外經濟復甦冷熱、何時終結升息循環開始降息，以及2024下半年囤房稅2.0實施後的效應。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴認為，2024房市觀察重點將在國內外經濟復甦冷熱、何時終結升息循環開始降息，以及2024下半年囤房稅2.0實施後的效應。（圖／台灣房屋提供）
台灣經濟研究院前（25）天也發布景氣動向調查報告，在不動產業方面，2023年11月六都建物買賣移轉件數月增率為11.3%，主要是受惠於時序進入購屋旺季，以及交屋潮助攻，加上「新青年安心成家房貸」政策發酵，讓原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋。

展望未來，台經院認為，國內經濟逐步恢復動能、「新青年安心成家房貸」刺激剛性需求浮現、貨幣政策緊縮有機會逐步告一段落等，將是未來半年房市的有利因素，不過房市調控政策恐仍無鬆綁的空間，特別是囤房稅2.0立法通過，加上全國待售新成屋規模不斷擴大，因而未來半年房市景氣尚無法回到2022年上半年的高峰。

2023全台新案總銷爆2.08兆巨量！成交均價54萬　新竹首見價跌逾5%

2圖搞懂囤房稅2.0！4屋以上2條件節稅1.2%　6大重點、影響一次看

囤房稅2.0通過後！2023十大賣壓重災區曝　這區建商囤逾5千房最慘

2023全台十大賣壓重災區公開　達人教3招搶進賣壓區買便宜新房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選