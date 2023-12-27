房市連40個月樂觀！2024三大觀察重點曝　未來半年2關鍵難回高峰

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12月的分數雖小幅下降，不過年底是國人傳統購屋旺季，且下半年買氣在新青安優貸政策支撐下，表現持續穩健，也使2023年的量縮幅度持續收斂，預估全年全國的買賣移轉棟數，可保持在30萬棟以上，因此12月指標分數連續40個月落在100以上區間，顯示民眾對房市發展的看法偏向正面。
周鶴鳴指出，展望2024房市，觀察的三大重點將著重於「國內外經濟復甦冷熱」、「何時終結升息循環開始降息」，以及「2024下半年囤房稅2.0實施後的效應」；不過選舉結束後，干擾因素趨於淡化，加上軍公教帶頭加薪，內需市場可望更加扎實，因此新年的房市發展，預估將趨向審慎平穩。
台灣經濟研究院前（25）天也發布景氣動向調查報告，在不動產業方面，2023年11月六都建物買賣移轉件數月增率為11.3%，主要是受惠於時序進入購屋旺季，以及交屋潮助攻，加上「新青年安心成家房貸」政策發酵，讓原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋。
展望未來，台經院認為，國內經濟逐步恢復動能、「新青年安心成家房貸」刺激剛性需求浮現、貨幣政策緊縮有機會逐步告一段落等，將是未來半年房市的有利因素，不過房市調控政策恐仍無鬆綁的空間，特別是囤房稅2.0立法通過，加上全國待售新成屋規模不斷擴大，因而未來半年房市景氣尚無法回到2022年上半年的高峰。