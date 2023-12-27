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侯友宜妻公開信全文曝！任美鈴揭凱旋苑辛酸內幕　獨子命喪火燒車

▲侯友宜妻任美鈴今（27）透過公開信，說明「凱旋苑」由來與獨子當年命喪火燒車有關。（圖／翻攝侯友宜臉書直播）
▲侯友宜妻任美鈴今（27）透過公開信，說明「凱旋苑」由來與獨子當年命喪火燒車有關。（圖／翻攝侯友宜臉書直播）

記者徐銘穗/綜合報導

針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴今（27）透過公開信吐露，當年愛子命喪火燒車，媽媽曾對侯友宜說「你連我的孫子都顧不好」，怕當時當刑警的侯友宜哪天出任務一去不返，才蓋房子、也就是現在的凱旋苑，要讓她們母女有所依靠。

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而凱旋苑目前登記為「又昱公司」所有，負責人跟董事是侯友宜的3名女兒。根據經濟部登記資料，創始人是侯友宜妻子任美玲，2001年開始將股權轉給3位女兒，因此侯家3千金被說最小4歲就當「包租婆」。

以下為任美鈴公開信全文：

關於凱旋苑

這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已經繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

我們親愛的兒子當年因為火燒車事件，離開了我們，母親也因為他終年忙於公務，曾經對他說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

母親留給我來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作。原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租也由他們自己來決定。

今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，我感到無奈也十分不稔，侯友宜也因為牽連到我而為我報不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，我們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。這些，我都看在眼裡。

這整件事我們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，我們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，我和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，我們疼惜他走政治這條路的辛苦，我們願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。

因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，我們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，我們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，我們就會透過例如催媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

對一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。

但是他說，這件事我們不退縮、不閃避，因為我們沒有做錯事，現在你們只是想做得更多。公道自在人心，我們要真心相信我們付出每一份心力都在讓台灣變得更好。

為了他多年來始終如一的信念，我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。

簽署人：任美鈴
又昱實業有限公司代表人 侯昱帆
 

▲侯友宜妻任美鈴公開信。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜妻任美鈴公開信。（圖／侯友宜辦公室提供）

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