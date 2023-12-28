房市／冬季大掃除！信義房屋揭「3大清潔重點」：告別噴嚏人生

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其次，要將居家濕度維持在50%~60%之間，許多毒物專家都表示塵螨無法生存於濕度40%以下的環境，因此信義居家建議先將室內門窗緊閉，再將除濕機設定為連續除濕，讓濕度低於40%，此時空間不宜有人以免造成皮膚乾燥或喉嚨不適，如此即可有效殺死空間中的塵螨。
經過降低濕度殺死空氣中的塵螨後，信義居家建議這時就可以將寢具先用吸塵器吸過一遍，再依照寢具標示清洗，這樣就可以徹底將寢具中的塵螨去除。信義居家建議寢具每周至少清洗一次，因為人的皮屑是塵螨最大的食物來源，如果遇到不能清洗的寢具如枕頭或冬被，信義居家建議可以使用大型黑色圾垃袋將其密封並放置於陽光下30~60分鐘後，取出再以吸塵器徹底將塵螨屍體吸附，如此也可以達到去除寢具塵螨的效果。
最後則是要保持浴廁清潔與乾燥，浴廁是家中最潮濕的區域，尤其淋浴後溫度與濕度都升高，是最適合黴菌滋生的環境，信義居家建議浴廁一定要保持通風，經常性開窗，若沒有對外窗，則建議開抽風機或是電風扇降低浴廁濕度。若浴廁磁磚或接縫處已發黴，一定要盡快去除，因為這些黴菌有可能會飄散在空氣中，長時間吸入恐造成嚴重的呼吸系統疾病。信義居家建議可用稀釋(漂白水:水=1:10)的漂白水噴灑在發黴處，並用廚房紙巾覆蓋靜置1~2小時，再用乾淨的紙巾或抹布擦拭即可將黴菌清除。
信義居家表示若家中累積過多灰塵或發黴處不易清潔，建議可以找專業的居家清潔公司到府服務，在換季時將居家過敏源徹底清潔，避免呼吸道症狀的產生。