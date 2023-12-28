2024跨年卡司1次看懂！卡莉怪妞JESSI壓軸　謝金燕安心亞在這唱

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主持人：Lulu（黃路梓茵）、朵拉、威廉、風田
卡司：徐佳瑩、韋禮安、HUSH、Matzka、機智男孩IT BOYZ、八三夭、盧廣仲、麋先生、動力火車、吳卓源、華莎、Mavis 瑪菲司、歐開合唱團、樂興之時管絃樂團、《未來少女》日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶
壓軸：告五人
地點：台北市民廣場
活動時間：12/31 19:00
轉播單位：TVBS 56頻道、公視、TVBS精彩台（MOD 311頻道）、台北旅遊網FB、台北市政府YouTube、LINE TV、LINE TODAY、CATCHPLAY+、公視＋、TVBS新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS FB、中華電信HamiVideo
官方網站：台北最HIGH新年城2024跨年晚會
攻略看點：全台獨家卡司有徐佳瑩、HUSH、吳卓源以及韓國大勢女團Mamamoo成員華莎，華莎將用她獨特的嗓音和技巧降臨台北陪伴大家跨年。擔任壓軸的告五人，則是先在台東表演完後才會北上，錯過台東場的粉絲可以不用擔心，見證完300秒的台北101跨年煙火秀「彩色世界COLORFUL WORLD」之後，告五人將和管弦樂團「樂興之時」跨界合作帶來2024第一首歌。
★閃耀新北－圈起1314跨河煙火秀★
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
卡司：OPEN!家族、馬念先、板凳樂團、U:NUS、B.T.O.D X 梁舒涵、溫嵐、林俊逸、趙詠華、鄭怡、許富凱
壓軸：許富凱
地點：淡水漁人碼頭（主舞台）、八里左岸公園、海關碼頭
活動時間：12/31 16:15
官網：閃耀新北－圈起1314跨河煙火秀
轉播單位：新北市文化局
攻略看點：溫嵐獨家獻唱。是全台最早施放煙火的縣市，預計在20:24分施放長達13分14秒的煙火，3個地點包含淡水漁人碼頭（主舞台）、八里左岸公園、海關碼頭同步施放，再加上地區空曠，還有OPEN!家族、YOYO家族、紅鼻子馬戲團，以及各式各樣的街頭藝人，非常適合全家大小、親子遊憩。
★2024桃園星際城STAR UP跨年晚會★
主持人：宇珊、陳大天
卡司：動力火車、丁噹、黃偉晉、熊仔、Karencici、J.Sheon、Boom！怪物星人（琳誼Ring、小魏、小V和溫妮）、洪暐哲、田亞霍、瑪菲司Mavis、閻奕格、陳昊森、韓國藝人N.Flying李承協、柳會勝
壓軸：韓國藝人N.Flying李承協、柳會勝
地點：桃園高鐵站前廣場
活動時間：12/31 19:00
官網：2024桃園星際城STAR UP跨年晚會
轉播單位：年代MUCH台、MOD 壹電視綜合台、壹電視YouTube、樂遊桃園 FB
攻略看點：黃偉晉、Karencici、陳昊森為獨家卡司，韓國男子團體N.Flying成員李承協、柳會勝擔任壓軸，陪同民眾一同倒數。
★2024大新竹跨年公益演唱會★
主持人：小鐘、梁赫群、何妤玟、圓圓
卡司：白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅、婁峻碩、U:NUS、Saturnday、艾薇、J.Sheon、張庭瑚、白安、Kevin廖柏雅、同理Zunya、陳思瑋
壓軸：暫未公布
地點：新竹市大湳雅公園
活動時間：12/31 18:00
官網：新竹市政府FB
轉播單位：中視新聞 FB、中視新聞YouTube、新竹市長高虹安 FB、新竹縣長楊文科 FB、新竹縣 FB、新竹市政府 FB
看點：白冰冰、彭佳慧、安心亞、李千娜、艾薇、白安為全台獨家。現場除了超過100攤的特色市集以外，還有長達300秒的高空煙火秀。
★麗寶樂園2024跨年晚會★
主持人：焦凡凡、小龜
卡司：八三夭、宇宙人、Kimberley陳芳語、FEniX、OZONE、芒果醬Mango Jump、阿跨面、阿夫、O.Dkizzya、同理、洪暐哲、未來少女-日光之燈、ALL IN 5
壓軸：八三夭、OZONE
地點：台中麗寶渡假村第二停車場
活動時間：12/31 20:00
官網：麗寶樂園FB
轉播單位：三立台灣台、華視、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、華視YouTube
攻略看點：陳芳語為全台獨家，由八三夭陪同倒數，最後再由OZONE表演新年第一首歌曲。煙火將以和平、祈福為主題，搭配「天空之夢」摩天輪動畫秀，施放長達300秒的高密度環狀璀璨煙火。
★2024幸福龍來台中跨年夜★
主持人：阿Ken、蔡尚樺
卡司：JESSI、周湯豪、盧廣仲、陳零九、邱鋒澤、黃明志、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、阿跨面、艾蜜莉、比杰、蓋兒Gail、未來少女-幻藍小熊、張若凡、晨悠
壓軸：JESSI
活動時間：12/31 19:00
地點：台中水湳中央公園
官網： 台中觀光旅遊網
轉播單位：三立都會台、TBC台中資訊台、台視、高點綜合台。
攻略看點：零九CP、美秀集團、幻藍小熊、蓋兒為獨家卡司，韓國嘻哈女王JESSI有望與周湯豪共同演出，陪伴大家一同倒數，最後再由三金歌王盧廣仲收尾。跨年煙火秀長達3分鐘，會有專門為台中獨家設計的馬卡龍七彩煙火、愛心笑臉、水母等造型的高空蛋，風格繽紛又多元。
★2024星空閃耀 南投跨年晚會★
主持人：胖胖、岑妮
卡司：郭書瑤、翁立友、黃文星、BOOM！怪物星人、蔡佳麟、YOYO家族柳丁哥哥/葡萄姐姐、 庸俗救星、克里夫、原動力樂團、亂貓樂團、流浪盒子、老拓樂團、劉佳玟
壓軸：暫未公布
地點：南投縣會展中心
活動時間：12/31 18:00
官網：2024星空閃耀 南投跨年晚會FB
轉播單位：中投有線電視
攻略看點：郭書瑤、黃文星、翁立友為全台獨家。現場增設許多在地特色小吃攤位以及豐富大獎，有望讓民眾抱回家。
★劍湖山2024愛遊世界－摩天輪跨年煙火秀★
主持人：蔡昌憲、DJ童童
卡司：采子、徐暐翔、KIRE、Yappy、Miusa、翊庭、李晉瑋、163 braces、榕幫、亨利SB、《未來少女》紫月光。
壓軸：暫未公布
活動時間：12/31 20:20
地點：劍湖山世界主題遊樂園
官網：劍湖山世界主題遊樂園官網
轉播單位：劍湖山世界主題樂園FB
攻略看點：必須買票進場。全台唯一「摩天輪炫渦煙火」、「400架無人機」、千米環山「電光花火饗宴」、跨年大秀精彩「888秒」高科技共演，明星演唱會High翻跨年夜，設施FUN玩到晚間10點，超過14小時樂園狂歡不停歇。
★2024全嘉藝起來跨年演唱會★
主持人：巴鈺、夏和熙
卡司：丁噹、冰球樂團、陳華、呂植宇、VERA、郭婷筠、ACE、黃奕儒、王燦、金志遙、孫肇谷、王彙筑、DJ妖嬌、董育君、邵阿咩、翁鈺鈞、曾梓淞、書帆。
壓軸：丁噹、VERA
地點：地點嘉義市立體育場
活動時間：12/31 15:00
官網：嘉義+1 We Chiayi FB
轉播單位：民視台灣台、嘉義+1 We Chiayi FB｜YouTube、四季線上影視 YouTube、四季線上影視APP、黃敏惠市長FB。
攻略看點：冰球樂團、陳華為全台獨家。丁噹擔任壓軸陪同大家倒數，跨完年由偶像男團VERA開唱新年第一首歌曲。
★台南好YOUNG跨年晚會★
主持人：吳建恆、徐凱希
卡司：金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、《未來少女》紫月光
壓軸：卡莉怪妞
地點：台南市安平區永華路二段6號
活動時間：12/31 18:00
官網：台南好Young FB
轉播單位：直播平台：TVBS歡樂台42台、臺南第三公用頻道、TVBS NEWS YouTube 頻道、TVBS 精采台、TVBS 亞洲台
攻略看點：為全台獨家卡司最多的縣市，包含情歌王子周興哲、韓流女神金世正、日本人氣時尚教主卡莉怪妞、台灣人氣團體五堅情、持修、韓團VERIVERY、香港歌手Tyson Yoshi、李玉璽、蔡黃汝、AcQUA源少年、本土嘻哈大支、JADE，同時也是全台最多外國歌手的縣市，其中首次來台跨年的卡莉怪妞更擔任台南跨年壓軸。
★2024高雄跨年晚會★
主持人：莎莎、浩角翔起
卡司：謝金燕、家家、玖壹壹、韋禮安、孫盛希、康士坦的變化球、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、滅火器樂團、Ozone、影子計劃、吉那罐子楊淑喻、洪佩瑜、大象體操、PINKFUN、林茉曦、徐暐翔、Angie安吉
壓軸：謝金燕
地點：高雄夢時代
活動時間：12/31 18:30
官網：高雄市政府FB
轉播單位：民視、民視第一台、MOD、HamiVideo、LINE TODAY、LINE TV、四季線上、高雄市政府 FB、民視直播YouTube。
攻略看點：謝金燕擔任獨家壓軸演出。鼓鼓呂思緯、蕭秉治將組成限定團體GX，帶來獨家演出。在泰國夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的混血新星Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀獻給台灣。
★2024義大跨年星光趴★
主持人：暫未公布
卡司：卓義峯、符瓊音、盧學叡
壓軸：暫未公布
地點：義大遊樂世界－C區特洛伊城堡木馬廣場
活動時間：12/31 16:30
官網：義大遊樂世界FB
轉播：義大遊樂世界YouTube
攻略看點：卡司皆為全台獨家。從早玩到晚，白天逛Outlet，晚上欣賞歌手表演，由卓義峯、符瓊音、盧學叡陪同大家一起跨年，以及觀賞全台最長的999秒煙火秀。
★2024「歌舞昇屏High歌之夜」屏東跨年晚會★
主持人：邵大倫、DJ凱莉
卡司：黃明志、康士坦的變化球、TRASH、小樂 吳思賢、家家、FEniX（原子少年）、洪佩瑜、葛西瓦、朱海君、Jocelyn 9.4.0
壓軸：暫未公布
地點：屏東縣立體育館前大草皮
活動時間：12/31 19:00
官網：i屏東～愛屏東FB
轉播單位：暫無
攻略看點：TRASH為全台獨家演出。下午3點起，仁愛路段集結百攤商家，特色美食小吃、手作文創商品等，除了有精彩表演，吃喝玩樂一次滿足。
★「攏來東港享樂時光」跨年晚會★
主持人：香香、陳昭偉
卡司：玖壹壹、龍千玉、Crispy脆樂團、菱格世代G.O.F、潤少、陳孟賢、陳言寧
壓軸：陳孟賢
地點：大鵬灣國家風景區
活動時間：12/31 19:00
官網：暫未公布
轉播單位：暫未公布
攻略看點：120秒開幕煙火秀、480秒高空跨年煙火秀。
★2024屏東里港跨年★
主持人：珈安、美珊
卡司：王識賢、梁文音、高爾宣、吳汶芳、草屯因仔等9組卡司輪流上陣。
壓軸：暫未公布
地點：里港鄉過江河堤公園
活動時間：12/31 20:00
官網：屏東縣里港鄉公所FB
轉播單位：暫未公布
攻略看點：卡司均為全台獨家。
★2024 閃耀蘭城幸福宜市★
主持人：關韶文、木星
卡司：陳勢安、南拳媽媽、旺福樂團、老王樂隊、艾薇、葉秉桓、劉漢杰
壓軸：陳勢安、旺福樂團
地點：蘭城新月廣場
活動時間：12/31 20:00
官網：幸福宜市 Yilan City FB
轉播：暫未公布
攻略看點：陳勢安陪大家跨年倒數，南拳媽媽合體獨家演出，最終由旺福擔任壓軸。
★迎向2024羅東跨年晚會★
主持人：林煒國、籃籃
卡司：白安、魏如昀、文慧如、未來女團 TOH、邱軍Kui、+How李家皓、郭幼康、打倒三明治 Sandwich Fail、步行者。
壓軸：暫未公布
地點：羅東中山公園
活動時間：12/31 20:00
官網：羅東鎮公所
轉播：暫未公布
攻略看點：魏如昀為全台獨家。舞台將引進國際音樂祭等級的規格，另外羅東鎮公所將和知名旅宿業者村却國際溫泉酒店，兩地攜手共同施放焰火，成為宜蘭境內唯一結合高空雙焰火的跨年盛會。
★花蓮太平洋觀光節跨年演唱會★
主持人：暫未公布
卡司：Bii 畢書盡、品冠、理想混蛋、周予天、文慧如、柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI、小卡比、God Øne、芮鯊、阿蘭AC、舒比舒比、Real Life、吸血蚊子等。
壓軸：畢書盡
活動時間：12/31 19:00
地點：東大門廣場
官網：花蓮觀光資訊網
轉播單位：台視綜合台、三立戲劇台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube
攻略看點：品冠、理想混蛋陪伴大家倒數跨年，最後由畢書盡壓軸演出。《聲林之王》的柏霖PoLin、Shawn尚融、九九等新生代歌手與《大嘻哈時代2》人氣歌手小卡比、God Øne、芮鯊為全台獨家演出。
★2024台東跨年晚會東漂去旅行★
主持人：黃豪平、DJ咖啡糖賢齡
卡司：陳綺貞、萬芳、瘦子E.SO、張震嶽、魏如萱、楊乃文、告五人、大淵MUTA、小春Kenzy、Osean吳獻、派偉俊、李友廷。
壓軸：陳綺貞
活動時間：12/31日 19:00
地點：台東海濱公園
官網：台東跨年晚會Facebook
轉播單位：緯來戲劇台、TVBS FB、TVBS YouTube、食尚玩家 FB、食尚玩家 YouTube、台東縣長饒慶鈴FB
攻略看點：鍍金歌手為全台最多，文青女神陳綺貞、心靈系歌后萬芳、嘻哈男神瘦子、張震嶽、金曲歌后waa魏如萱、搖滾女爵楊乃文、大淵MUTA、小春Kenzy等重量級歌手獨家獻給台東，由陳綺貞擔任壓軸演出，跨完年後，還可以到三仙台、加路蘭、金剛大道、大石鼻山步道追曙光看日出。