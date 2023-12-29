台北跨年卡司遭嫌不用心！歌迷見名單根本超大咖反轟：你別出門吧
2024跨年晚會即將到來，全台各地卡司紛紛曝光，還請來多位海外大咖歌手助陣，陣容豪華又堅強，吸引眾多歌迷熱烈討論。不過，就有網友直言台北場的跨年卡司，「沒有一個我認識的！」質疑主辦單位不用心，結果貼文立刻遭到眾人砲轟，「那你還是在家睡吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
有PTT網友在八卦板上PO文質疑「台北跨年卡司是不是慘不忍睹？」並強調他一個都不認識，直呼「完全沒有大咖，到底是沒錢還是承辦單位不用心，哭啊！」
貼文曝光後被大家噓到翻掉，「代表你老了」、「動力火車都沒聽過，你還是別出門吧」、「這些都不認識你還是在家聽CD吧」、「有沒有想過是你程度太低」、「你從哪個宇宙穿越過來的？」
事實上，攤開「台北最HIGH新年城2024跨年晚會」卡司名單，陣容華麗又堅強，族群概括老中青三代，不僅有今年超夯的《未來少女》亮相，還有《超級星光大道》出身的徐佳瑩、《快樂星期天》發跡的韋禮安、「搖滾天團」八三夭、〈一朵花〉成名的Matzka、「三金歌王」盧廣仲、「金曲樂團」麋先生、「國民老婆」吳卓源等多位大咖歌手輪流助陣。
每位歌手的知名度、傳唱度極佳，而且都是KTV必點金曲。特別是1996年出道的動力火車，紅遍至今27年，無論是經典神曲〈不甘心不放手〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈衝動〉還是近幾年的新歌〈永遠不再〉、〈我們之間〉、〈我很好騙〉等，每一次的演出都能造成萬人齊唱的震撼畫面。
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