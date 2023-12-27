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iPhone鬧鐘沒有響！果粉崩潰：上班遲到了　4種「解決方法」曝光

▲近期在國外卻傳出多起iPhone鬧鐘沒響的慘烈災情，不少果粉更因此遲到崩潰，隨即也有行家找出各種原因。（圖／記者周淑萍攝）
▲近期在國外卻傳出多起iPhone鬧鐘沒響的慘烈災情，不少果粉更因此遲到崩潰，隨即也有行家找出各種原因。（圖／記者周淑萍攝）

記者潘毅／綜合報導

鬧鐘居然沒有響！近年來有許多人都已捨棄傳統小鬧鐘，習慣使用手機的鬧鐘功能。不過近期在國外卻傳出多起iPhone鬧鐘沒響的慘烈災情，更有果粉因此遲到而崩潰。對此，也有行家找出各種可能原因，包含關掉「螢幕注視感知」功能等，都能有效解決。

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近期在國外論壇 Reddit上，傳出不少iPhone鬧鐘沒響的災情，起頭的苦主表示，自己平時都會設定好幾個時段的鬧鐘，避免早上睡過頭，不過近期醒來後發現，很多鬧鐘設定沒有在早上響起，僅倒數的6點45分有聲響，在此之前的都被跳過沒作用。

貼文一出後，立刻引來大批果粉認同表示，都遇到了早上鬧鐘沒響，只有時間一到僅螢幕會亮， iPhone XR、iPhone 11，到最新的iPhone 15等機型都傳出類似災情。

▲近年來有許多人都已捨棄傳統小鬧鐘，習慣使用手機的鬧鐘功能。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近年來有許多人都已捨棄傳統小鬧鐘，習慣使用手機的鬧鐘功能。（示意圖／NOWnews資料照）
對此，3C達人「iPhone 瘋先生」指出，可以用以下4種方法調整：

關閉iPhone螢幕注視感知功能

從 iPhone X 後續機型，在瀏海內的 Ture Depth 鏡頭，除了可實現 Face ID 臉部辨識功能外，用戶在注視 iPhone 螢幕時，也會讓「螢幕注視感知」功能運作，仿生晶片處理器會自動將效能分配到螢幕上，若 iPhone 的 RAM 佔用比或機身溫度過高，會造成顯示器與音效分配不均，就容易出現聲音忽大忽小。

當鬧鐘鈴聲響起時， Ture Depth 鏡頭也會開始偵測用戶是否有在直視螢幕，如果沒有會自動將音量調大，提醒我們有來電，當拿起 iPhone 看螢幕時，就會識別到的面孔，音量就會自動調小，這項功能可以說是相當智慧又有好用。

所以有可能還沒清醒，部分用戶聽到鬧鈴在響時，剛好 Face ID 拍到臉，就會自動降低音量，才會導致出現鬧鐘沒響的感受，可以透過底下步驟關閉 iPhone螢幕注視感知功能：

開啟 iOS「設定」>「Face ID與密碼」將「螢幕注視感知功能」關閉（過程會要求輸入解鎖密碼）

開啟音量平衡和調整等化器

另外也可以透過 iOS「設定」>「音樂」，並且將「音量平衡」打開，就能夠讓音量維持一致，如有打開等化器，也要額外注意。也可以點入「等化器」功能調整為「深夜」，這樣 iPhone 鬧鐘響鈴就會變得特別響亮，還能避免睡著聽不見鬧鐘聲音。

調整iPhone鈴聲設定與音量

透過 iOS「設定」>「聲音與觸覺回饋」，可將「使用按鈕更改音量」開啟，就可利用 iPhone 側邊音量鍵來調整鈴聲和提示聲，建議鈴聲音量不要拉到最高，除非有特殊需求，或者是怕起床聽不到鬧鐘聲。

升級 iOS 系統或重置設定

以上方法都嘗試過後，還是會發生 iPhone 鬧鐘不會響問題，可將 iOS 更新到最新版本，甚至可以將 iOS 所有功能重置一次，大多都能改善 iPhone 鬧鐘不響情況。

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