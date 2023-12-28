麥當勞才沒倒店潮！總店數「創40年來新高」：2024年衝到421家
即將邁入40週年的台灣麥當勞，近年因不少地標老店熄燈，引發大家好奇是否有倒店潮危機。今（28）日迎來台灣第一間、店號001的台北民生餐廳大規模改裝開幕，揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型，讓人眼睛為之一亮。業者並透露，「自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳」，將持續汰弱換強，「明年再展店14家新餐廳，預計總店數『創40年來新高』，於2024年衝到421家」。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣麥當勞即將迎接40週年，於店裝設計推陳出新，自2018年起陸續推出字母風Alphabet、幾何風Geometry、居家舒活風Human Comfort、經典食材風 Essential Ingredient；最新則於今天迎來台灣第一間、店號001的台北民生餐廳大規模改裝開幕，揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。
麥當勞持續汰舊換新，餐廳發展事業群副總裁黃美玲分享，「自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳；台北民生餐廳改裝後，正式加入麥當勞2.0餐廳的行列，完成自2018年起推動『未來體驗』EOTF（Experience of The Future）的最後一哩路。」
近年因不少地標老店熄燈，引發大家好奇麥當勞是否有倒店潮危機？事實上，台灣麥當勞到今年年底全台共計409家餐廳，其中有超過4成（175家）提供得來速服務；而自今年9月起，麥當勞更領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐！且台灣麥當勞明年還預計再開8家在得來速設置全新雙點膳系統的餐廳。
業者強調，麥當勞將持續「積極展店、汰弱換強」，預計明年再展店14家新餐廳，總店數將達到421家，突破麥當勞40年來歷史新高！台灣麥當勞還希望透過更密集的展店計畫、能走入社區，達到深耕在地，更貼近民眾生活的目標。
而旗下擁有肯德基與必勝客雙品牌的怡和餐飲集團，1990年進軍台灣，今年迅速擴展30多家分店；也於昨日迎接台灣第500家直營分店肯德基桃園新屋餐廳開幕。疫情期間率先推出業界首創「零接觸外送」、並以「數位未來店」翻轉速食業營運模式，強打數位一條龍資源整合的「外送共享中」及「專業外送25分鐘美味到」的服務承諾，持續升級數位創新服務。