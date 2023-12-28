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台灣第一間麥當勞40年改裝開幕！5大亮點：座位數更多、送餐到桌

▲台灣第一間40年歷史麥當勞台北民生餐廳今改裝開幕，揭曉經典食材風2.0升級版店型，99個座位數更多、設有專屬生日派對區，外送取餐分流搭配款待大使「送餐到桌」等5大亮點一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣第一間40年歷史麥當勞台北民生餐廳今改裝開幕，揭曉經典食材風2.0升級版店型，99個座位數更多、設有專屬生日派對區，外送取餐分流搭配款待大使「送餐到桌」等5大亮點一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

台灣麥當勞今（28）日迎來台灣第一間、店號001的40年歷史台北民生餐廳大規模改裝開幕，揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型，改裝後99個座位數更多、並設有專屬生日派對區，而且外送取餐還分流，搭配款待大使「送餐到桌」等5大亮點一次整理。

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📌麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！全台首間經典食材風2.0升級版店型
即將邁入40週年的台灣麥當勞，來台第一家1984年1月28日開幕的店號001台北民生餐廳，營運40年迎來最大規模改裝，保留早年的路燈與騎樓的木紋磚，揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。

▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞自2018年起陸續推出字母風Alphabet、幾何風Geometry、居家舒活風Human Comfort、經典食材風 Essential Ingredient，全新經典食材風2.0升級版店型，則延續普普藝術及童趣的風格，搭配麥當勞經典食材元素，把經典麵包、煎蛋、肉餅等圖形用來點綴餐廳牆面，創造吸晴的視覺亮點，希望打造像家一樣，低調柔和且溫暖輕鬆的用餐氛圍。

▲麥當勞台北民生餐廳打造全新經典食材風2.0升級版店型，以經典食材元素延續普普藝術及童趣的風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞台北民生餐廳打造全新經典食材風2.0升級版店型，以經典食材元素延續普普藝術及童趣的風格。（圖／記者蕭涵云攝）
📌改裝後99個座位更大！設有專屬生日派對區
過去不少消費者常反應，麥當勞總是取消便民的座位數。這次台北民生餐廳改裝開幕，內部空間還規劃新增多人用餐區及專屬的生日派對區，改裝後99個座位數、比起過去94個座位來得更大。將適合鄰近上班族用餐、及家庭歡聚或朋友交誼。

▲麥當勞台北民生餐廳設有專屬生日派對區。（圖／記者葉政勳攝）
▲麥當勞台北民生餐廳設有專屬生日派對區。（圖／記者葉政勳攝）
📌外送取餐分流！內用、外帶不卡卡
台北民生餐廳更配置全球統一的模組化組裝櫃檯（Modular Counter），可因應餐廳現場人潮做簡單調整，例如順應需求彈性將櫃檯加裝變長、或臨時調整縮短，搭配櫃檯與餐點置物層架設置。業者表示，或許消費者乍看之下並無太大變化，但在每日經營動線上將有所貢獻。

▲新增外送取餐分流，讓內用、外帶不卡卡。（圖／記者葉政勳攝）
▲新增外送取餐分流，讓內用、外帶不卡卡。（圖／記者葉政勳攝）
麥當勞台北民生餐廳同時首見室內型專屬外送取餐窗口，外送員收到通知後才進店於專屬外送取餐窗口拿餐，不僅適用龐大外送取餐量，也因應未來「手機點餐自取」服務，使民眾內用、外帶都不卡卡。

▲麥當勞台北民生餐廳除了設置自助點餐機，還有外送取餐分流服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞台北民生餐廳除了設置自助點餐機，還有外送取餐分流服務。（圖／記者蕭涵云攝）
📌數位升級！款待大使「送餐到桌」
為符合民生東路週邊住宅及辦公商圈的客群需求，麥當勞台北民生餐廳除了設有自助點餐機，還提供了款待大使「送餐到桌」的服務，提倡數位升級。更方便民眾到店用餐。

▲麥當勞新增由款待大使「送餐到桌」的服務。（圖／記者葉政勳攝）
▲麥當勞新增由款待大使「送餐到桌」的服務。（圖／記者葉政勳攝）
📌領先業界！得來速首次引進「雙點膳系統」
台灣麥當勞到今年年底全台共計409家餐廳，其中超過4成（175家）提供得來速服務；而自今年9月起，麥當勞更領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐！

▲麥當勞領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐！（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞領先業界，於得來速設置全新「雙點膳系統」，可以一次讓兩部車同時在車道點餐！（圖／台灣麥當勞提供）
今年展店的18間餐廳，就有台中崇德三、台中松竹、永康永大、台南安吉4間擁有全新「雙點膳系統」；且台灣麥當勞明年還預計再開8家在得來速設置全新雙點膳系統的餐廳。

▲麥當勞循環杯專屬回收機台。（圖／記者葉政勳攝）
▲麥當勞循環杯專屬回收機台。（圖／記者葉政勳攝）

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