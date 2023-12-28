台北捷運最冷門站超神秘！單日僅4500人進出　乘客去過反讚神優勢

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而值得一提的是，過去網友多次討論「台北捷運哪一個站」最應該廢除時，每次都會上榜的新店「小碧潭站」，在11月的平均單日運量當中，則是排名在倒數第四名的位置，單日進出運量則是6500餘人，還贏過紅線的「忠義站」以及文湖線的「辛亥站」，反倒是位於墊底「辛亥站」跟「萬芳社區站」中間的「萬芳醫院站」，因為醫療體系加上住宅眾多緣故，因此11月單日平均進出運量則有23000餘人，還排名在全部站數的68名中後位置。
事實上，主要探究「萬芳社區站」人潮之所以不多的原因，除了周邊沒有熱門商圈之外，這裡因為群山環繞，其實是「純住宅區」，會在這裡往返的人大多數都是住在這裡，除此之外，因為萬芳社區的公車總站設置在社區的中心，有些住宅距離捷運不見得比較近，因此不少住戶也會直接搭公車通勤而不是搭捷運。
特別的是，萬芳社區站雖然看似冷清，但是其實鄰近大安區、信義區、公館等地方都非常近，就算想要到市區也能夠輕鬆搭乘公車到達，其實是一個「台北後花園」的感覺，並不代表特別落後或者沒人去的冷清地方，只是大多數人在此不會選擇捷運搭乘而已
而也因為這個特點，仔細看萬芳社區捷運站的Google評論，會發現多數人都盛讚這裡「環境清幽」、「乾淨」，贏過其他許多捷運站，如果有機會到此站的乘客，附近也有一座140高地公園，是萬芳社區居民假日散步健行的地點，因為海拔不高，步道走起來並不會太艱難，改天如果放假太無聊，可以到此神秘的萬芳社區站走走看看，到山林間呼吸新鮮空氣，也是不錯的選擇囉！