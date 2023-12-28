太魔性！日女高中生跳「TikTok舞」　18秒影片吸引18萬網友狂點讚

台北捷運最冷門站超神秘！單日僅4500人進出　乘客去過反讚神優勢

▲台北捷運文湖線「萬芳社區站」，11月單日平均運量是4500餘人進出，是北捷最低運量的站別。（圖/Google評價）
▲台北捷運文湖線「萬芳社區站」，11月單日平均運量是4500餘人進出，是北捷最低運量的站別。（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台北捷運自開通以來，已經成為眾多上班族、學生通勤的主要交通工具，甚至因為全站系統方便通達許多雙北景點，因此外國人、外縣市來雙北旅遊搭乘都非常方便。那麼撇除商圈熱門站之外，台北捷運最冷門的站別又是哪裡呢？根據台北捷運公司最新公布的數據顯示，由「萬芳社區站」成為最冷門的北捷車站，平均單日進出人數僅有4500餘人，過去被網友稱為要廢站的「小碧潭」則是逃過墊底的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台北捷運公司最新公布11月的運量統計當中，扣除台北車站之外，第一名最熱門的站別是「西門站」，因為緊鄰西門町商圈，加上疫情後觀光客回流，平均單日進出運量高達13萬人次；至於最冷門的就是「萬芳社區站」，屬於文湖線的一個站別，11月單日平均進出運量僅有4500人。

▲台北捷運文湖線萬芳社區站，11月單日平均運量是4500餘人進出，是北捷最低運量的站別。（圖/Google評價）
▲台北捷運文湖線萬芳社區站，11月單日平均運量是4500餘人進出，是北捷最低運量的站別。（圖/Google評價）
而值得一提的是，過去網友多次討論「台北捷運哪一個站」最應該廢除時，每次都會上榜的新店「小碧潭站」，在11月的平均單日運量當中，則是排名在倒數第四名的位置，單日進出運量則是6500餘人，還贏過紅線的「忠義站」以及文湖線的「辛亥站」，反倒是位於墊底「辛亥站」跟「萬芳社區站」中間的「萬芳醫院站」，因為醫療體系加上住宅眾多緣故，因此11月單日平均進出運量則有23000餘人，還排名在全部站數的68名中後位置。

事實上，主要探究「萬芳社區站」人潮之所以不多的原因，除了周邊沒有熱門商圈之外，這裡因為群山環繞，其實是「純住宅區」，會在這裡往返的人大多數都是住在這裡，除此之外，因為萬芳社區的公車總站設置在社區的中心，有些住宅距離捷運不見得比較近，因此不少住戶也會直接搭公車通勤而不是搭捷運。

▲萬芳社區站附近沒有熱鬧商圈也沒有著名景點，比較屬於「純住宅區」，是台北捷運當中運量最低的站別。（圖/Google評價）
▲萬芳社區站附近沒有熱鬧商圈也沒有著名景點，比較屬於「純住宅區」，是台北捷運當中運量最低的站別。（圖/Google評價）
特別的是，萬芳社區站雖然看似冷清，但是其實鄰近大安區、信義區、公館等地方都非常近，就算想要到市區也能夠輕鬆搭乘公車到達，其實是一個「台北後花園」的感覺，並不代表特別落後或者沒人去的冷清地方，只是大多數人在此不會選擇捷運搭乘而已

而也因為這個特點，仔細看萬芳社區捷運站的Google評論，會發現多數人都盛讚這裡「環境清幽」、「乾淨」，贏過其他許多捷運站，如果有機會到此站的乘客，附近也有一座140高地公園，是萬芳社區居民假日散步健行的地點，因為海拔不高，步道走起來並不會太艱難，改天如果放假太無聊，可以到此神秘的萬芳社區站走走看看，到山林間呼吸新鮮空氣，也是不錯的選擇囉！

▲140高地公園也是萬芳社區站著名的健康步道景點，是萬芳社區居民休假散步好去處。（圖/140高地公園Google評價）
▲140高地公園也是萬芳社區站著名的健康步道景點，是萬芳社區居民休假散步好去處。（圖/140高地公園Google評價）

台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

捷運中山站人潮爆多！他困惑「有比信義區好嗎」　內行曝最強逛法

捷運公車背「這款包」製造麻煩！她怒：到底多方便　北捷建議曝光

台北捷運「這些東西」都免費提供！外國人超驚豔：便民度世界頂尖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選