大埔鐵板燒「省錢吃法」破解了！老饕試過回不去：200元吃超飽
鐵板燒因為現點現炒的特性，不僅有熱騰騰的菜餚可以享用，還能看鐵板燒師傅在煎台上演出料理功夫，因此成為不少老饕的最愛。而說到台灣鐵板燒，一定有不少人馬上浮現最為平價的「大埔鐵板燒」，因為價格相對餐廳式的實惠，在鐵板燒市場佔有一席之地。而就有網友分享大埔鐵板燒更為省錢的吃法，表示只要點一份套餐就能夠吃飽，貼文引起熱烈迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「鄉民美食社團」貼文指出「大埔鐵板燒可以續菜我想大家都知道，但是也要看每一家店的規定，有些大埔鐵板燒加盟但是不能續菜，建議要吃粗飽的人可以先到要去的那間分店打開Google評論，看有沒有人最近提到有續菜的評論，畢竟都花一樣的錢，幹嘛吃不能續菜的大埔鐵板燒呢？推薦給大家這個省錢吃法」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「從來沒吃過可以續菜的，都用碰運氣的超笨」、「正解喔！評價越高的通常都有續菜服務」、「剛剛上網查真的評論都會寫！我家附近有一家可以續菜的太棒了」、「先筆記起來，不然都沒吃過可以續菜的」、「之前就也想到這招，點一個套餐200元吃得好飽啊，謝謝可以續菜的大埔鐵板燒」。
事實上，大埔鐵板燒的「續菜服務」雖然在網路上流傳多年，但還真的不是每一家都有，《NOWnews》記者也實際查找有無網友述說的狀況，結果發現像是在信義區一家評論4.7顆星的大埔鐵板燒八德店，就有眾多客人評論「這家師傅態度超好！而且可以免費續菜一次」、「上餐之後師傅問我還要不要再加菜，才知道可以免費續菜一次喔」、「可以免費續一份菜，花200元吃得好飽啊！物超所值，下次還會再來」。
而大埔鐵板燒分店的評價落差非常大，實際查找僅有3顆星的店家評論，就會發現顧客評論當中除了食材美味程度不同之外，並沒有看到相關續菜的評論，顯然在這物價通膨的時代當中，許多人吃飯除了看服務人員態度、口味符不符合自己味蕾之外，CP值也是相當重要的！愛吃大埔鐵板燒的民眾，下回想要去吃粗飽時，不妨用這個小妙招就能多吃到免費青菜囉！