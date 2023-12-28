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台灣最強風景區不是日月潭！新王者「330萬人朝聖」　遊客評價曝

▲日月潭環潭區一直都是熱門的風景區，今年前10月也有277萬遊客到此造訪。（圖/日月潭國家風景區官網）
▲日月潭環潭區一直都是熱門的風景區，今年前10月也有277萬遊客到此造訪。（圖/日月潭國家風景區官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣四面環海，雖然只是一個小小的島嶼，但是卻孕育出許多不同的文化以及地形景觀。說到台灣的景點，除了大家愛去的古蹟老街、主題遊樂園、觀光商圈之外，還有大家休假想要擺脫城市喧囂的風景區，而說到台灣最著名的風景區，大家都會想到位於南投的「日月潭」，不過根據觀光署最新統計，發現台灣排名第一的風景區其實是位於新竹、苗栗兩處的「獅頭山風景區」，獨特的地理環境位置加上美景，今年前10月就湧入330萬餘人前往朝聖！

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根據觀光署日前公布最新數據，在「國家級風景特定區」當中，獲得冠軍的是橫跨新竹、苗栗兩處的「獅頭山風景區」，兩處的觀光人潮累計，前10月一共有330萬餘人到此參訪；至於熱門景點「日月潭環潭區」表現也不遜色，排名第二，前10月累積觀光人潮也有277萬人次。

▲獅頭山是北部的佛教聖地，獅山古道沿途有許多寺廟，百年來吸引了眾多信徒登山參拜，也讓獅山古道成為了必經的朝聖之路。（圖/參三國家風景區官網）
▲獅頭山是北部的佛教聖地，獅山古道沿途有許多寺廟，百年來吸引了眾多信徒登山參拜，也讓獅山古道成為了必經的朝聖之路。（圖/參山國家風景區官網）
而在前10月累積觀光人潮當中，第三名至第五名的「國家級風景特定區」則分別是位於彰化「八卦山風景區（220萬餘人）」、屏東「大鵬灣遊憩區（159萬餘人）」以及台中「谷關風景遊憩區（157萬餘人）」。然而攤開2022年的數據當中，其實冠軍早就已經由「獅頭山風景區」拿下，全年造訪人次兩處加起來427萬餘人，今年則是再度蟬聯目前冠軍。而日月潭環潭區則仍然排名第二，全年造訪人次335萬餘人，今年成績應該跟去年差不多。

仔細看「獅頭山風景區」的Google評價，最多人對於「獅山古道」有所點評，也獲得4.4顆星的高分「輕鬆簡單的步道，沿途有超多百年古寺可以參訪，搭配大自然新鮮空氣，真的非常推薦」、「春天賞桐花，秋天聞桂花香，每年都會來個幾次，宗教寺廟都好美」、「充滿歷史感的古道，而且周圍的廟宇也值得參訪」。

▲獅頭山風景區的步道相當有名，不少遊客來過都認為好走、風景優美，還能沿途欣賞古寺。（圖/參三國家風景區官網）
▲獅頭山風景區的步道相當有名，不少遊客來過都認為好走、風景優美，還能沿途欣賞古寺。（圖/參山國家風景區官網）
事實上，「獅頭山風景區」的範圍橫跨了新竹以及苗栗，區域內多元的文化讓獅頭山具有獨特且豐富的人文景觀，玩法許多種，民眾可以在北埔老街嚐遍客家美食；可以沿著獅山古道造訪多座百年古寺、可以在峨眉湖畔觀賞水岸生態，甚至每年四到五月時，可以來這裡觀賞盛開的油桐花，夜裡的螢火蟲點亮了漆黑的森林，都是這裡的季節限定美景。

獅頭山的海拔高度為520公尺，因遠眺山形極似獅頭，因而得名「獅頭山」，其中橫跨新竹峨嵋鄉、北埔鄉、竹東鎮以及苗栗三灣鄉、南庄鄉五個鄉鎮，觀光資源非常多，最大的特色就是為百年佛教名山，山區中有十八座佛教寺廟，是相當著名的佛教聖地。下回如果不知道要去哪裡放鬆心靈，想要遠離城市的一切的話，不妨可以來獅頭山風景區走走看看，淨化被束縛的身心吧！

▲到獅頭山風景區也能來走峨眉湖吊橋，每年3至4月黃花風鈴木盛開，以及秋冬鸕鶿過境的畫面更是美麗。（圖/參三國家風景區官網）
▲到獅頭山風景區也能來走峨眉湖吊橋，每年3至4月黃花風鈴木盛開，以及秋冬鸕鶿過境的畫面更是美麗。（圖/參山國家風景區官網）

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