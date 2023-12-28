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跨年吃火鍋！食藥署示警3要點防中毒　煮蛤蜊開殼「不要馬上撈」

▲跨年吃什麼，火鍋是熱門選擇之一，食藥署提醒3重點防中毒，煮蛤蜊時開殼不要立刻吃，建議多加熱一下。（示意圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲跨年吃什麼，火鍋是熱門選擇之一，食藥署提醒3重點防中毒，煮蛤蜊時開殼不要立刻吃，建議多加熱一下。（示意圖／風塵萬里 旅人手札提供）

家庭消費中心／綜合報導

到了年終歲末，尤其跨年聚餐最常吃火鍋，不過火鍋湯頭多元，食材更有肉品、海鮮、豆製品、蔬果等多種選擇，一不小心，便容易產生食品安全問題。食藥署提醒民眾，安心吃鍋要做好3件事，對於表面較粗糙的蔬果應先刷洗乾淨再分切，且食品中心溫度應加熱到70℃以上，同時不要為追求口感而生食，才能健康享受美味。

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針對火鍋食材的保存，食藥署提醒業者及民眾，應選擇優良廠商，並選擇具有驗證標章或溯源證明文件的食材，同時要留意儲存條件，冷藏食品應存放於0~7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下，並掌握「先進先出」原則，較早到期的食品應放在較晚到期食品之前。

此外，對於食材調理前解凍方式，則建議置於冷藏庫或以微波爐解凍，密封包裝以流水解凍。

▲《大慶談美食》指出，解凍肉時，在清水內加入一點「白醋」，用手揉搓均勻，如此一來，在半小時之內就能輕鬆將凍肉退冰了，而且還能軟化肉質。（圖／取自pixabay）
▲食材解凍不宜長時間置放在室溫之下，建議放在冷藏庫或以微波爐解凍。（示意圖／取自pixabay）
食藥署指出，要預防食品中毒，則有3件事要注意，包括洗淨、加熱與不生食。在洗淨的環節，食材調理前要徹底清洗，對於表面較粗糙的蔬果，由於比較容易藏汙納垢，更要刷洗乾淨再分切。

在加熱的環節，則需注意食品加熱中心溫度應超過70℃，而烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類時，許多民眾為了吃到「又鮮又肥」的海鮮，看到殼一打開就立刻撈起，食藥署提醒，應再多加熱一段時間；在不生食的環節，則應注意切勿為了追求口感而忽略生食風險，飲水要先煮沸才能飲用。

食藥署表示，為維護國人健康及食用安全，並重視消費者「知」的權利，該署已訂有「直接供應飲食場所火鍋類食品之湯底標示規定」，呼籲食品業者應依規定如實標示，而民眾於外出用餐時，也可留意相關標示資訊，安心挑選自己喜歡的湯底。

▲古寧頭北山與安岐海岸的牡蠣大幅消瘦，水試所:受天候影響。(圖/記者蔡若喬攝)
▲煮牡蠣別為了追求口感搶鮮，燙一下就撈起，建議還是加熱煮熟、避免生食。（圖／NOWnews資料照片）
🟡吃火鍋注意事項：

📍選擇具有驗證標章或溯源證明文件的食材。

📍冷藏食品應存放於0~7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下。

📍食材存放時， 較早到期的食品應放在較晚到期食品之前。

📍解凍可置於冷藏庫或微波爐， 密封包裝以流水解凍

📍食材要徹底清洗，表面較粗糙的蔬果更要刷洗乾淨再分切。

📍食品至少要加熱到70℃，蛤蜊或牡蠣等貝類的殼打開後不要馬上吃，應再加熱一段時間。

📍不要生吃，飲水先煮沸再喝。

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