跨年吃火鍋！食藥署示警3要點防中毒　煮蛤蜊開殼「不要馬上撈」

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此外，對於食材調理前解凍方式，則建議置於冷藏庫或以微波爐解凍，密封包裝以流水解凍。
食藥署指出，要預防食品中毒，則有3件事要注意，包括洗淨、加熱與不生食。在洗淨的環節，食材調理前要徹底清洗，對於表面較粗糙的蔬果，由於比較容易藏汙納垢，更要刷洗乾淨再分切。
在加熱的環節，則需注意食品加熱中心溫度應超過70℃，而烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類時，許多民眾為了吃到「又鮮又肥」的海鮮，看到殼一打開就立刻撈起，食藥署提醒，應再多加熱一段時間；在不生食的環節，則應注意切勿為了追求口感而忽略生食風險，飲水要先煮沸才能飲用。
食藥署表示，為維護國人健康及食用安全，並重視消費者「知」的權利，該署已訂有「直接供應飲食場所火鍋類食品之湯底標示規定」，呼籲食品業者應依規定如實標示，而民眾於外出用餐時，也可留意相關標示資訊，安心挑選自己喜歡的湯底。
🟡吃火鍋注意事項：
📍選擇具有驗證標章或溯源證明文件的食材。
📍冷藏食品應存放於0~7℃、冷凍食品應存放於-18℃以下。
📍食材存放時， 較早到期的食品應放在較晚到期食品之前。
📍解凍可置於冷藏庫或微波爐， 密封包裝以流水解凍
📍食材要徹底清洗，表面較粗糙的蔬果更要刷洗乾淨再分切。
📍食品至少要加熱到70℃，蛤蜊或牡蠣等貝類的殼打開後不要馬上吃，應再加熱一段時間。
📍不要生吃，飲水先煮沸再喝。