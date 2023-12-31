研究證實「喝水可減肥」！每天多喝1杯開水　體重下降0.13公斤

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台安醫院營養師陳俞均表示，當身體水分不足時，大腦常會把「渴」和「餓」的感覺混淆，讓人誤判肚子餓，其實只是口渴，所以下次出現飢餓感時，可先回想一下水分攝取是否足量。
每天1杯水，體重減輕0.13公斤
生活中有許多補水來源，除了開水，還有咖啡、茶、酒等飲料，及各式湯品，對於喝哪種對減重最好，有長達4年的流行病學研究顯示，每天增加1杯開水，體重可減輕0.13公斤，但若將含糖飲料取代開水，則會增重0.49公斤，由此可見含糖飲料導致肥胖的效果多驚人。
此外，根據中國健康與營養調查，每天喝超過4杯、每杯約240毫升的開水可助減重，而專家進一步控制所有影響體重因素，只比較喝多少杯開水與體重的關係後，發現比起每天喝2 到3杯開水，每天4到5杯可將體重過重風險降低25.9%，每天喝超過6杯更能降低45.3%。
比較性別差異，則發現男性每喝1杯開水，可減少6.5%體重過重風險，女性則效果更明顯，能降低8.4%。
喝水時機：白天多、晚上少
陳俞均也說，喝水最好注意時間點，不建議一次喝太大量，曾有人運動時擔心脫水而豪飲開開水，結果導致頭暈、想吐、抽筋等水中毒症狀，提醒不論哪個時段飲水，若毫無節制，或口渴才想喝，甚至狂灌運動飲料，都是錯誤做法。
對於喝水好時機，陳俞均建議，可安排在白天多一些，晚上則少喝點，以免在入睡後產生尿意而影響睡眠品質，想減重更要做好規劃，才能享受更多喝水的好處。
🟡喝水減重注意事項
📍14歲以上的飲水量，男性每天至少2500毫升，女性至少2000毫升
📍當身體水分不足，大腦易混淆「渴」和「餓」，覺得餓時可先注意水是否喝夠
📍不要一次大量飲水，以免水中毒
📍研究顯示每天多喝1杯開水， 體重可降0.13公斤，但別在晚上多喝以防夜尿
📍可參考台灣肥胖醫學會「53535」口訣，早餐前喝500、早午餐間慢慢喝300、午餐前喝500、午晚餐間喝300、晚餐前喝500毫升