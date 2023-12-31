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研究證實「喝水可減肥」！每天多喝1杯開水　體重下降0.13公斤

▲喝水不只增加飽足感，研究證明，喝水可提高身體消耗熱量，每天多喝1杯水，體重可減輕0.13公斤。（示意圖／取自unsplash）
▲喝水不只增加飽足感，研究證明，喝水可提高身體消耗熱量，每天多喝1杯水，體重可減輕0.13公斤。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

減肥是許多人一生懸命的課題，因為難度真的高，難到有時會自暴自棄說：「連喝水都變胖」。但專家指出，喝水其實是減肥利器，不光是用飲水增加飽足感，研究已證明，喝水能刺激交感神經，並誘導體內產熱效應，可增加脂肪代謝，且只要喝2杯、約500毫升，便能提高身體在休息狀態所需消耗熱量約24大卡，所以想瘦的話，一定要多喝水。

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水喝不夠，容易把渴誤認成餓

台安醫院營養師陳俞均表示，當身體水分不足時，大腦常會把「渴」和「餓」的感覺混淆，讓人誤判肚子餓，其實只是口渴，所以下次出現飢餓感時，可先回想一下水分攝取是否足量。

▲口渴還繼續大量喝汽水，導致王男的病情加重。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲飲料咖啡喝太多，水分攝取不足，大腦容易將口渴誤認為肚子餓。（示意圖／取自 Unsplash ）
每天1杯水，體重減輕0.13公斤

生活中有許多補水來源，除了開水，還有咖啡、茶、酒等飲料，及各式湯品，對於喝哪種對減重最好，有長達4年的流行病學研究顯示，每天增加1杯開水，體重可減輕0.13公斤，但若將含糖飲料取代開水，則會增重0.49公斤，由此可見含糖飲料導致肥胖的效果多驚人。

此外，根據中國健康與營養調查，每天喝超過4杯、每杯約240毫升的開水可助減重，而專家進一步控制所有影響體重因素，只比較喝多少杯開水與體重的關係後，發現比起每天喝2 到3杯開水，每天4到5杯可將體重過重風險降低25.9%，每天喝超過6杯更能降低45.3%。

比較性別差異，則發現男性每喝1杯開水，可減少6.5%體重過重風險，女性則效果更明顯，能降低8.4%。

喝水時機：白天多、晚上少

陳俞均也說，喝水最好注意時間點，不建議一次喝太大量，曾有人運動時擔心脫水而豪飲開開水，結果導致頭暈、想吐、抽筋等水中毒症狀，提醒不論哪個時段飲水，若毫無節制，或口渴才想喝，甚至狂灌運動飲料，都是錯誤做法。

對於喝水好時機，陳俞均建議，可安排在白天多一些，晚上則少喝點，以免在入睡後產生尿意而影響睡眠品質，想減重更要做好規劃，才能享受更多喝水的好處。

🟡喝水減重注意事項

📍14歲以上的飲水量，男性每天至少2500毫升，女性至少2000毫升

📍當身體水分不足，大腦易混淆「渴」和「餓」，覺得餓時可先注意水是否喝夠

📍不要一次大量飲水，以免水中毒

📍研究顯示每天多喝1杯開水， 體重可降0.13公斤，但別在晚上多喝以防夜尿

📍可參考台灣肥胖醫學會「53535」口訣，早餐前喝500、早午餐間慢慢喝300、午餐前喝500、午晚餐間喝300、晚餐前喝500毫升

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